Orientieristi sāk sezonu ar apmācībām un individuāliem treniņskrējieniem

Liepājas puses orientieristi aprīlī sāk sezonu ar jaunu dalībnieku apmācībām, kā arī ar orientēšanās treniņskrējieniem Liepājas apriņķī. Pirmās apmācības notika ceturtdien, 8. aprīlī, Dienvidrietumu mikrorajonā, bet 13. aprīlī Beberliņos ikviens individuāli var pārbaudīt savas prasmes un doties meklēt orientēšanās punktus, portālu "Rekurzeme" informē Lejaskurzemes tūrisma un orientēšanās klubs “DR-krasts” vadītājs Jānis Bethers.

Šogad kopumā plānotas sešas jaunu dalībnieku orientēšanās apmācības. Pirmais treniņš notika ceturtdien, 8. aprīlī, Vētru ielas galā esošajā stāvlaukumā. Atbilstoši valstī esošajiem ierobežojumiem, nodarbība notika svaigā gaisā līdz 10 cilvēku lielās grupās. Katram tiks nodrošināta orientēšanās karte un gana plaša teritorija, lai izretotos vismaz divu metru attālumā. Apmeklēt apmācības var tikai bez saslimšanas pazīmēm un ja uz personu neattiecas pašizolācijas nosacījumi.

Nākamās apmācības notiks 29.aprīlī Grobiņā, tikšanās vieta Grobiņas pilskalnā, 6. maijā pie LOC Tenisa halles, 3. jūnijā – Beberliņos, 1. jūlijā – Jūrmalas parkā, 5. augustā pie Ziemeļu mola un noslēgsies 9. septembrī ar treniņu Jūrmalas ielas galā. Dalība apmācībās ir bez maksas. Lai apmeklētu apmācības, nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās, rakstot SMS orientēšanās kluba "DR-Krasts" vadītājam Jānim Betheram uz tālruni: 29 199 411.

Papildus tam, lai varētu iedzīvotājiem nodrošināt aktīvu brīvā laika pavadīšanas iespēju valstī esošo ierobežojumu laikā, turpmāk reizi nedēļā dažādās Lejaskurzemes vietās tiks veidoti orientēšanās seriāla “DR-Krasts” posmi individuālam treniņskrējienam.

Pirmā treniņdistance tiks izveidota 13. aprīlī Beberliņos. Orientēšanās distanci katrs dalībnieks varēs individuāli veikt brīvi izvēlētā laikā no plkst. 15.00 līdz 18.30. Dalībnieki varēs doties vienā no četrām distancēm, kas ir vidēji 2 līdz 7 kilometru garas. Distances ir piemērotas dažādiem sagatavošanās līmeņiem – gan iesācējiem, gan prasmīgiem orientieristiem, gan ģimenēm ar bērniem un skolēniem. Vidējais distancē pavadāmais laiks ir no pusstundas līdz pusotrai stundai, atkarībā no izvēlētās distances un dalībnieka iemaņām.

Ar kompasu un karti, kā arī atzīmēšanās identiem dalībnieki būs nodrošināti. Bērniem un skolēniem dalība ir bez maksas, pieaugušajiem – 2 eiro.

Šogad orientēšanās seriāla posmi plānoti līdz pat vēlam rudenim, kopumā 24 kārtas dažādās Lejaskurzemes vietās – Pāvilostas, Grobiņas, Nīcas, Durbes, Aizputes novados un Liepājā. Kā ierasts arī šajā gadā rudenī tiek plānotas orientēšanās sacensības Bārtas rudens un Liepājas orientēšanās čempionāts.

Aktuālajam orientēšanās pasākumu kalendāram var sekot līdzi DR-krasts sociālā tīkla profilā facebook.com/drkrasts vai mājaslapā www.drkrasts.lv.

Orientēšanās pasākumi notiek ar Liepājas pilsētas, Latvijas Orientēšanās federācijas, SIA “Recte”, Durbes, Grobiņas, Aizputes, Nīcas un Pāvilostas novadu atbalstu.