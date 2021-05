Liepājas tenisiste Patrīcija Špaka augustā uzsāks studijas ASV

Šajā nedēļā Liepājā, Jūrmalas parka tenisa kortos, notiek starptautiskās ITF W25 kategorijas sacensības tenisā sievietēm “Liepaja Open” ar 25 000 ASV dolāru balvu fondu, kurā viena no pamatturnīra dalībniecēm ir Liepājas jaunā tenisiste Patrīcija Špaka.

P. Špakai otrdien pamatturnīrs bija jāuzsāk pret Nīderlandes tenisisti Sūzanu Lamensu (Suzan Lamens), kura sacensībās ir izsēta ar septīto numuru, taču lietus dēļ spēle tika pārcelta.

"ReKurZeme" ar Patrīciju tikās vienā no pēdējiem treniņiem pirms turnīra, dienā, kad viņa kortos bija ieradusies pēc tikko kārtota latviešu valodas eksāmena vidusskolā. "Ceru, ka ļoti labi gāja. Protams, ir grūti spriest par tām spējām, ko es parādīju eksāmenā, bet ceru uz to labāko," atklāja tenisiste.

Pirms tam Patrīcija bija jau kārtojusi angļu valodas eksāmenu, kas bija viņas mīļākais eksāmens, jo angļu valoda ir viens no viņas mīļākajiem mācību priekšmetiem. Vēl tobrīd bija atlicis matemātikas eksāmens, ko Patrīcija prognozēja kā grūtāko. "Laika salikums eksāmeniem divu nedēļu laikā ir veiksmīgs, taču arī turnīrs ir tuvu un grafiks ir ļoti saspringts. Taču ir jācenšas sev organizēt laiku, tad jau viss iznāks," pārliecināta ir Patrīcija.

Maijs jaunajai spēlētājai nav no tiem vieglākajiem, jo jākārto gan eksāmeni, gan jāsagatavojas "Liepāja Open" turnīram, taču viņa uzsver, ka tas ir izaicinājums. "Protams, ir mazas grūtības tikt galā ar morālo stāvokli, jo ir stress gan uz eksāmeniem, gan uz turnīru. Jāsaka godīgi, ka šis turnīrs priekš mani ir vēl nebijis. Esmu piedalījusies 15-tūkstošniekā, bet 25-tūkstošniekā vēl līdz šim neesmu piedalījusies. Tas noteikti rada mazliet lielāku stresiņu, varbūt šo stresu šobrīd nejūtu, bet ir sajūta, ka ir kaut kas nebijis, jauna pieredze. Tas ir kaut kas ļoti interesants un negaidīts. Es uzskatu to sev kā lielu jaunu izaicinājumu, kaut ko tādu, ko es vēlos turpināt un izmēģināt. Es skatos uz to kā uz pozitīvu pieredzi," stāsta Patrīcija.

Jautāta par izredzēm turnīrā un kādu rezultātu būs apmierināta, Patrīcija norāda, ka ir grūti spriest par iznākumu, ar kādu viņa būtu apmierināta. "Mans mērķis būs iet uz katru spēli ar pēc iespējas pozitīvākām sajūtām, atmosfēru, lai radītu sev patīkamāku pieredzi. Darīšu visu, kas būs manos spēkos. Tad jau redzēsim, kā ies," atklāj sportiste.

Patrīcija stāsta, ka pandēmijas laiks treniņus nav ietekmējis. Vienīgi turnīrus nav sanācis spēlēt, jo ir daudzi nosacījumi, kas ir jāievēro Covid-19 laikā. "Tas ir ietekmējis, kur es esmu bijusi, jeb pareizāk - neesmu vēl bijusi. Šī iespēja spēlēt mājās šādu turnīru. Šis būs pirmais turnīrs šā gada laikā, ja neskaita, protams Latvijas izlasi, kuras sastāvā aprīlī biju un man bija iespēja spēlēt dubultspēli, kas priekš manis bija pirmā reize. Tā bija ļoti laba pieredze. Tas ļoti palīdzēja sagatavoties šim turnīram. Vismaz tādā ziņā, ka esmu gatava spēlēt. Kad es zinu, kā tas ir, atkal piedalīties turnīros. Spēles garšu atkal esmu sajutusi. Covid-19 ir diezgan izmainījis to, kādas ir sajūtas atkal būtu uz laukuma. Trenēties ir viens, bet spēlēt turnīrā ir pilnīgi kaut kas cits. Kad trenējies, esi pārliecināta par sevi, zini, ka viss izdosies, ka nav par ko satraukties, bet kad esi uz laukuma spēles laikā, tās sajūtas mainās. Tāpēc ir ļoti svarīgi spēlēt turnīrus, kas tagad nav sanācis, bet ceru, ka mājas, arī skatītāji, tie palīdzēs to sajūtu atkal atgūt," stāsta Patrīcija.

Patrīcija pēc "Liepāja Open" ir diezgan noslēpumaina par saviem nākotnes plāniem. "Ir grūti kaut ko konkrētu plānot, jo viss uz priekšu ir neparedzams. Tāpēc es sev negribu nostādīt vienu gala mērķi, kur es braukšu vai nebraukšu. Esmu uzlikusi sev mērķi, ka centīšos spēlēt pēc iespējas vairāk 15-tūkstošniekus. Tas ir šā brīža mērķis, ko es varu izdarīt. Protams, ir faktors, ka ir jābūt reitingā, lai piedalītos šāda tipa turnīros. Kaut kā ir jādabū punktus, lai tiktu reitingā tik augstu, cik es vēlētos būt. Mans mērķis būs spēlēt cik vien iespējams šos turnīrus. Cerēsim, ka līdz Amerikai reitingu savākšu pietiekami augstu, ka būšu apmierināta," cer tenisiste.

Augusta vidū Patrīcija dosies uz ASV, kur uzsāks studijas Arizonas Štata universitātē. "Esmu ļoti priecīga par šo izvēli. Process, kas bija, lai izvēlētos universitāti, bija diezgan traks, bet teiktu, ka manā ziņā ļoti pozitīvs. Bija ļoti grūti izvēlēties, kas man ir prioritātes. Šī skola bija viena no vienīgajām, kur es atradu visu ko vēlējos. Gan mācību līmenis bija augsts, gan tenisa. Man paveicies, ka pazīstu gandrīz visu savu komandu šobrīd, kas būs. Viens no lielākajiem faktoriem, kapēc izvēlējos šo skolu, bija treneris. Sajutu saikni ar treneri jau pašā pirmajā sarunas laikā. Trenera kontakts ar spēlētāju ir viens no svarīgākajiem, jo tomēr četri, seši gadi ir ilgs laiks. Ir svarīgi atrast to, kas pievelk skolā, šajā gadījumā tas bija treneris, komanda un atmosfēra," savu izvēli par labu Arizonas Štata universitātei skaidro Patrīcija.

Liepājniece stāsta, ka katrai skolai ir dažādas prasības. "Tieši manai skolai bija salīdzinoši augsts mācību līmenis, bija jāaizsūta visas savas liecības, kuras viņi kārtīgi apskatījās. Uzskatu, ka mani ir augsti rezultāti mācībās, tāpēc viņi teica, ka ar to problēmas nebūs, ka ar to viss ir kārtībā. Nākamais faktors - teniss. Viņi par mani īsti nebija dzirdējuši un redzējuši mani dzīvē. Bet, protams, ir iespēja skatīties internetā spēles un sekot līdzi rezultātiem. Pēc tada principa viņi mēģināja par mani atrast vairāk informāciju, kas es esmu, ko esmu izdarījusi savas karjeras laikā. Gan treneri, gan pārējo komandu apmierināja mans sniegums, manas mācības un mana personība," atklāj Patrīcija.

"Protams, grūti ir pateikt, kurš ir mans augstākais sasniegums. Augstākais man varētu būt Eiropas čempionāta U16 Maskavā otrā vieta, kur es zaudēju finālā latvietei. Tas bija vēsturisks fināls, jo divas latvietes vēl nebija bijušas finālā. Tas bija liels pārsteigums. Es biju tiešām ļoti priecīga, kā visu to nedēļu nospēlēju. Ņemot vērā, ka daudzām meitenēm biju iepriekš zaudējusi, tad šajā turnīrā parādīju, ka esmu spējīga gan cīnīties, parādīju, ka esmu spējīga uzvarēt," atminas Patrīcija. Viņa norāda, ka ir startējusi arī Latvijas izlasē dažādos vecumos.

"Esmu piedalījusies visās komandu spēlēs - U16, U14, pieaugušo izlasē. U16 un junioros ieguvām piekto vietu, kas arī Latvijai bija vēsturisks notikums. Man bija prieks, ka es biju viena no tām dalībniecēm, kas varēja būt viena no vēsturiskā notikuma sastāva. Latvijas sieviešu izlase ir visaugstākais ko es varu vēlēties. Katras spēlētājas sapnis ir būt kopā ar mūsu labākajām tenisistēm Aļonu Ostapenko un Anastasiju Sevastovu. Šī pieredze kopā ar meitenēm bija lieliska. Priecājos, ka man bija iespēja pabūt ar viņām kopā un trenēties, visa komanda bija ļoti jauka un pretimnākoša. Deva man lielu atbalstu, lai gan biju visjaunākā tajā mirklī".

Patrīcija aprīlī Billijas Džīnas Kingas kausa dubultspēlē Latvijas izlases sastāvā kopā ar Danielu Vismani dubultspēlē cīnījās pret Indijas tenisistēm. Viņas ar rezultātu 4-6, 7-5, 2:10 piekāpās Rutujai Bhosalei un Zēlai Desajai.

18.martā Liepājas 396. dzimšanas dienā tika sveikti Liepājas pilsētas apbalvojuma “Goda un gada liepājnieks 2020” ieguvēji. Patrīcija kļuva par Gada liepājnieci, izpelnoties šo atzinību par izcīnīto čempiones titulu Latvijas pieaugušo čempionātā tenisā un augstām godalgotām vietām starptautiskos turnīros.