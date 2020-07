Liepājas atklātajā boulinga čempionātā jauns līderis

Pagājušajā otrdienā, atpūtas un izklaides centrā “Dzintara Boulings” pulcējās 38 boulinga entuziasti, lai sacenstos Liepājas atklātā boulinga čempionāta 4. posmā, iezīmējot sezonas pirmās puses aizvadīšanu.

Kā uzsver oganizatori – 38 dalībnieki ir dalīts apmeklētības rekords. Taču neskatoties uz to, sportisti ļoti toleranti izturējās pret drošības un distancēšanas noteikumiem, lai turnīrs tiktu aizvadīts droši un bez liekas drūzmēšanās. Neskatoties uz vairākiem atzīstamiem individuālajiem rezultātiem, kopumā kvalifikācijā rezultāti bija zemāki kā ierasts. Arī vairāki pieredzējuši spēlētāji startēja pagalam neveiksmīgi, un lai kvalificētos pusfinālam pietika ar vidēji 164,4 punktiem atšķirībā no iepriekšējā posma, kad bija jāgūst vidēji 170, informē Liepājas atklātā boulinga čempionāta organizators Kristaps Ruicēns.

No liepājniekiem pusfinālā iekļuva 6 bouleri – Pāvels Goroškovs, Jānis Treimanis, Sergejs Torčuks, Andris Ērglis, Gints Dzenis un Konstantīns Solovjovs, kuram šis bija pirmais čempionāta posms šosezon. Kvalifikācijas vietu sadalījums bija tāds, ka pusfinālā diemžēl četriem mūsējiem bija jāspēkojas savā starpā. Treimaņa/Dzeņa pārī divu spēļu summā uzvarēja Gints Dzenis, bet Torčuka/Ērgļa pārī labākais bija Sergejs Torčuks, nopelnot vietu finālā. Citos pāros no mūsējiem vispārliecinošāk pusfinālā spēlēja Pāvels Goroškovs, kurš ar fantastisku vidējo rezultātu 218 izslēdza savu oponentu Ričardu Andrijauski ar 122 punktu pārsvaru. Atzīstami cīnijās arī 2017. gada Liepājas čempions Solovjovs, kuram pretī stājās līdzšinējais sezonas līderis no Pluņģes Vaclavas Mitkus. Solovjovs šoreiz piekāpās ar nieka 22 punktu starpību.

Finālā trim musējiem mainīgas sekmes. Pagalam neveiksmīga fināla otrā spēle Pāvelam Goroškovam deva 6. vietu. Ceturtajā vietā ierindojās Sergejs Torčuks. Bet labākais no mūsējiem Gints Dzenis, kuram vidēji 184 punkti un godpilnā otrā vieta. Trešo vietu ieguva Vaclavas Mitkus, bet otro uzvaru šosezon izcīnīja Edvinas Špackauskas no Klaipēdas. Viņš arī nomainīja Mitku kopvērtējuma tabulas augšgalā.

Nākamais posms norisināsies 11. augustā pulksten 18 atpūtas un izklaides centrā „Dzintara boulings”.