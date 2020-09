Liepājā Drosmes skrējiena jaunajā trasē rādīs spēku, veiklību un ātrumu

Šosestdien, 19. septembrī, Liepājas stadionā “Daugava” tiks dots starts ceturtajam šī gada piedzīvojumu un izturības pasākumam – “Drosmes skrējiens”, kura jaunajās, pilsētvidē ierīkotajās 7 un 14 km šķēršļu trasēs dalībnieki līdzjutēju atbalstīti rādīs savu spēku, veiklību un ātrumu, kā arī cīnīsies par uzvaru 2020. gada sezonas kopvērtējumā, informē “Drosmes aģentūras” komunikācijas speciāliste Inga Andersone.

Dalībnieki sacensībām vēl var pieteikties sestdien no pulksten 10 reģistrācijā stadionā “Daugava”. Jauni reģistrētie dalībnieki trasē dosies pulksten 13. Sacensības norisināsies individuāli sieviešu, vīriešu, kā arī komandu vērtējumā. Komandas var būt vīriešu, sieviešu, kā arī jauktos sastāvos. Komanda ir 4-6 cilvēku grupa. Neatkarīgi no komandas sastāva, distance jāveic kopā un pilnā sastāvā. Par komandas finiša laiku tiks uzskatīts pēdējā biedra finiša laiks. Ņemt dalību sacensībās no 14 gadu vecuma var tikai ar vecāku vai aizbildņa rakstisku atļauju, bet vēl jaunāki var doties trasē tikai vecāku vai aizbildņu pavadībā.

Kā jau ziņots iepriekš, šogad Drosmes skrējiens Liepājā piedzīvos pārmaiņas. Organizatori ar skrējiena pārcelšanu uz pilsētvidi to padarījuši dinamiskāku un interesantāku gan dalībniekam, gan līdzjutējiem. Sacensības liepājniekiem neierastā vidē tāpat pārbaudīs dalībnieku spēku, veiklību un ātrumu ar šķēršļu trasi, kas vīsies cauri kāpām, Liepājas Jūrmalas parkam un piegulošajai teritorijai. Šogad dalībniekiem būs pieejamas gan 7 km, gan 14 kilometru garā trase jeb divi 7 kilometru trases apļi. Drosmes skrējiena organizatori norāda, ka garākās distances skrējiena trase prasa lielu izturību, bet sacensība ir visinteresantākā, jo dalībnieki pirmajā aplī var iepazīt trasi un šķēršļus, bet otru apli izskriet ar maksimālu ātrumu.

Liepājas posmā papildus dabiskajiem šķēršļiem – kāpām, jūrai, ūdens kanāliem un citiem dabas veidojumiem – trase tiks papildināta ar mākslīgi veidotajiem, lai pārbaudītu dalībnieku izveicību, pārvarot koka barjeru sienas, virvju tīklus, dzeloņstieples, auto riepas, ledainus ūdens baseinus utt. Trasi interesantāku padarīs arī dažādi citi distances uzdevumi – smilšu maisu un koka bluķu nešana, akmeņu vilkšana, traktora riepu velšana un arī pa kādam citam pārsteigumam.

Sacensību distancē kā arī finišā būs izvietots SIA Ķekavas Avota padzeršanās punkts.

Jāatzīmē, ka ar vērtīgām sacensību atbalstītāju balvām tiks apbalvoti 1. – 3. vietu ieguvēji vīriešu un sieviešu grupās, kā arī trīs ātrākās komandas.

Ikviens finišējušais sacensību dalībnieks saņems Drosmes skrējiena bandanu, piemiņas medaļu, ūdens pudeli un pusdienas.

Godalgotajām vietām balvas no sadarbības partneriem ("Maxima" veikalu tīkls, "Gerber", LYL, "Grauda spēks", "Blackroll", "Pasta Zara", "Gold Collagen", "Tērvetes alus", "iFood").

"Drosmes skrējiena" norise 19. septembrī Liepājas stadionā “Daugava”

No pulksten 10 sāksies dalībnieku reģistrācija un iesildīšanās. Reģistrācijā dalībniekiem jāierodas ne vēlāk kā vienu stundu pirms izvēlētā starta laika. Sacensību ietvaros paredzēti 5 dalīti starti līdz 100 cilvēku grupām ar 15 minūšu laika intervālu.

Skrējienam reģistrēto dalībnieku starta laiki norādīti uz dalības kartēm, kuras nosūtītas dalībnieku reģistrācijā norādītajos e-pastos, ka arī sacensību dienā izvietota reģistrācijas zonā. Ja kādu iemeslu dēļ dalībniekam viņa dalības karte nav pieejama, tad laicīgi būtu jāsazinās ar organizatoru, jo bez dalības kartes startēt nebūs iespējams.

Programma:

1. Starts 12:00

2. Starts 12:15

3. Starts 12:30

4. Starts 12:45

5. Starts 13:00

Uzvarētāju apbalvošana 16:00

Organizatori var mainīt apbalvošanas laiku, vadoties pēc apstākļiem.