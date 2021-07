Liepājā atpūtas parkā "BB wakepark" notiks veikborda sacensības "BB Summer Jam"

Šodien Liepājā, Beberliņos atpūtas parkā "BB wakepark" notiks veikborda sacensības "BB Summer Jam", kur bez veikborda, skeitborda un sērfa apmeklētājus gaida arī daudzveidīga muzikālā programma fanka, hiphopa, avangarda roka un dažādas deju mūzikas ritmos, aģentūru LETA informēja "BB wakepark" vadītāja Santa Vēvere.

Visu dienu ar vasarīgiem deju ritmiem publiku priecēs DJ All-Viss, kas ar dīdžejošanu aktīvi nodarbojas jau kopš 2009.gada un ar kolēģiem savulaik radījis DJ apvienību "Funky Breakout". Savos setos All-Viss atskaņo mūziku, kas ietver hiphopa, fanka, džeza, regeja, disko un Latīņamerikas mūzikas elementus.

Dienas noslēgumā ar enerģisku koncertprogrammu fanka mūzikas noskaņās uzstāsies džeza dziedātāja Katrīna Kabiņecka, kura studē Hāgas Karaliskajā konservatorijā.

Vakarā būs iespēja baudīt arī Baldones grupas "Tumors" daiļradi.

"BB Summer Jam" viesosies vietējais hiphopa mākslinieks Packman kas plašāku atpazīstamību guvis "371 Battle" sērijās.

"BB Summer Jam" katru sezonu Liepājā norisinās jau kopš 2014.gada, un to baudīt brauc ne tikai šī sporta veida piekritēji, bet arī citi aktīvās atpūtas cienītāji un publika, kas vienkārši vēlas baudīt lielisku vasaras ballītes atmosfēru.

Šogad pasākumu iespaidīgāku padarīs paralēli notiekošās skeitborda sacensības minirampā, kā arī "Boards.lv" sērfa kauss, kas pie labas viļņu prognozes norisināsies nākamajā dienā Karostas Ziemeļu mola pludmalē.

Kā stāstīja Vēvere, veikborda sacensību dalībnieki savu varēšanu rādīs vairākās grupās, no kurām visiespaidīgākais būs profesionāļu grupas sniegums un "Best Trick" disciplīna, kur veikbordisti rādīs savus pārgalvīgākos trikus, kas parastajos starta braucienos pārsvarā netiek iekļauti. Sacensības labas mūzikas pavadījumā, aktīvāk vai mazāk aktīvi atpūšoties, varēs vērot visas dienas garumā, bet kulminācija ar jaudīgākajiem braucieniem gaidāma no plkst16.