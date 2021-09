FOTO: Šogad Liepājā ievērojami sarūk "Drosmes skrējiena" dalībnieku skaits

Pagājušās nedēļas nogalē Liepājā rudenīgi siltos laikapstākļos jau ceturto reizi notika piedzīvojumu sacensības “Drosmes skrējiens”, kam šogad bija daudz mazāks dalībnieku skaits nekā pērn.

Šogad cīņā ar saviem spēkiem septiņu kilometru garajā trasē, dažādiem šķēršļiem, uzdevumiem un konkurentiem Drosmes skrējiena pārbaudījumus pieveica 220 dalībnieku, portālu "ReKurZeme" informē “Drosmes aģentūras” komunikācijas speciāliste Linda Veinberga.

Pērn "Drosmes skrējienā" Liepājā piedalījās 328 dalībnieki.



Šogad visātrāk 14 km distanci izdevās pieveikt komandai no Rīgas “Sporto Rīga Grīziņkalns-14”, bet individuāli lietuvietei no Klaipēdas Gintarei Gecienei, vīriem – liepājniekam Edgaram Sprūdam. Savukārt 7 km distancē uzvarēja komanda no Lietuvas – “OCR Gargždai”, bet individuāli sieviešu vērtējumā finišu visātrāk izdevās sasniegt lietuvietei Adrijai Prokopenko, vīriešu konkurencē – smilteniekam Oskaram Cimermanim, kurš laurus plūca arī 2019. gada Drosmes skrējiena Liepājas 14 km distancē.

Līdzīgi kā pērn, arī šogad Drosmes skrējiena organizatori izveidoja dinamisku un interesantu trasi dalībniekiem un skatītājiem pilsētvidē. Dalībnieki skrējienus grupās sāka stadionā “Daugava”, bet tālāk demonstrēja spēku, veiklību un ātrumu šķēršļu trasē, kas vijās cauri Olimpijas stadionam, pludmalei, Jūrmalas parkam un piegulošajai teritorijai. Dalībniekiem bija pieejama gan 7 kilometru, gan izturīgākajiem 14 kilometru garā trase jeb divi 7 kilometru trases apļi. Ikvienam, atkarībā no distances garuma, ceļā uz finišu vajadzēja pieveikt vismaz 30 vai 60 konstruētus šķēršļus, kas bija izvietoti visā trases garumā.

14 km (divi apļi) distances rezultāti

Komandu vērtējums

1. Sporto Rīga Grīziņkalns-14 (Rīga) – Mārtiņš Drāke, Aivars Dobris, Sergejs Ļeta, Jānis Zalaks – distances laiks 01:18:13

2. OCR Baltic Warriors (Žagarė, Vilnius, Kaunas, Lietuva) – Laurynas Laukutis, Andrius Katinas, Domas Činikas, Sergejus Korsunas – distances laiks 01:21:44

3. Brotality (Rīga) – Polina Saveļjeva, Nataļja Salaka, Iļja Ivanovs, Pāvels Saveļjevs, Vladislavs Tokarevs, Sergejs Kižlo – distances laiks 02:24:56



Sieviešu vērtējums

1. Gintare Geciene (Klaipēda, Lietuva) – 01:22:05

2. Rusnë Prokopenko (Žagarė, Lietuva) – 01:38:39

3. Julija Grigorenko (Rīga) – 01:51:56

Vīriešu vērtējums

1. Edgars Sprūds (Liepāja) – 01:06:21

2. Karolis Laukutis (Žvelgaičiai, Lietuva) – 01:07:12

3. Artis Ķemeris (Rīga) – 01:08:55

7 km (viens aplis) distances rezultāti

Komandu vērtējums

1. OCR Gargždai (Lietuva) – Modestas Putrius, Antanas Gembutas, Simonas Muižė, Aleksandras Ivanauskas – distances laiks 00:35:48

2. Sporto Rīga Mīkstie (Rīga) – Raivis Berkolds, Arvis Podnieks, Mihails Juhņevičs, Aleksejs Ivašķins – distances laiks 00:36:46

3. Viss Latvijai (Jēkabpils, Jelgava, Lielvārde) – Aigars Vjaters, Alvis Driķis, Timurs Čerkovskis, Aigars Rozenbergs – distances laiks 00:40:55

Sieviešu vērtējums

1. Adrija Prokopenko (Žagarė, Lietuva) – 00:39:46

2. Zane Ceriņa (Liepāja) – 00:40:48

3. Kristīne Roga (Rīga) – 00:41:05



Vīriešu vērtējums

1. Oskars Cimermanis (Smiltene) – 00:32:48

2. Aivis Tints (Liepāja) – 00:33:04

3. Arvis Girevics (Talsi) – 00:34:08

Drosmes skrējiena sērijas kopvērtējuma punktus vairāk kā pustūkstotis dalībnieku šosezon krājuši jau piecos posmos – Krustpilī, Alūksnē, Pļaviņās, Ikšķilē un Liepājā. Skrējiena 2021. gada sezonas kopvērtējuma uzvarētāji visās disciplīnās tiks noskaidroti noslēguma posmā 3. oktobrī Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja teritorijā. Reģistrācija dalībai internetā pieejama līdz 29. septembrim.