FOTO: Sevastova un Ostapenko aizvada pirmās cīņas Latvijas - Indijas mačā Kingas kausā

Pirmā laukumā Latvijas - Indijas mačā Kingas kausā piektdienas vakarā dosies Latvijas sieviešu tenisa pirmā rakete Anastasija Sevastova, kura tiksies ar Karmanu Kauru Tandi.

Piektdien plkst.18 pirmajā Kingas kausa turnīra vienspēlē laukumā dosies Sevastova (WTA 47.) un Tandi (WTA 621.), kura savulaik bijusi pasaules 196.rakete, vēsta LETA.

Sevastova ar Tandi iepriekš tenisa laukumos nav tikušās.

Latvijas tenisiste pirmoreiz Federāciju kausa sacensībās piedalījās 2005.gadā. Viņas kontā vienspēlēs ir 17 uzvaras un seši zaudējumi.

Tandi Indijas valstsvienības cīņās piedalījusies kopš 2017.gada, vienspēlē gūstot trīs uzvaras un piedzīvojot sešus zaudējumus. Visas sacensības indiete aizvadījusi uz cietā seguma laukumiem.

Sevastova šosezon vienspēlē uzvarējusi un zaudējusi pa astoņām reizēm. Visaugstāk viņai izdevies tikt Adelaidas "WTA 500" sērijas sacensībās februāra beigās un Maiami "WTA 1000" sērijas turnīrā marta un aprīļa mijā, finišējot ceturtdaļfinālā. Austrālijas atklātā čempionāta pirmajā kārtā viņa piekāpās igaunietei Kaijai Kanepi.

Tikmēr Tandi pārsvarā spēlējusi Starptautiskās Tenisa federācijas (ITF) sērijas turnīros, atskaitot Austrālijas atklātā čempionāta kvalifikāciju, kuras pirmajā kārtā divos taibreikos piekāpās Gruzijas tenisistei Mariamai Bolkvadzei. Pēdējos divos ITF W-15 sērijas turnīros marta un aprīļa mijā Tunisijas pilsētā Monastirā viņa finišēja pusfinālā. 14 mačos viņai šogad ir deviņas uzvaras.

Otrajā vienspēlē savā starpā tiksies Aļona Ostapenko (WTA 52.) un Ankita Raina (WTA 174.).

Latvijas tenisiste kopš 2013.gada vienspēlē laukumā devusies 29 reizes, uzvarot 17 no tām.

Tikmēr Raina kopš 2013.gada sakrājusi 26 vienspēles, uzvarot 15 no tām.

Šosezon Ostapenko tikai divreiz turnīros ir izdevies izcīnīt vairāk par vienu uzvaru. Divas kārtas viņa pārvarēja gan Melburnas "WTA 500" sērijas turnīrā janvāra un februāra mijā, gan Maiami turnīrā, trešajā kārtā atzīstot turnīra favorīšu - attiecīgi ukrainietes Jeļinas Svitoļinas un austrālietes Ešlijas Bārtijas - pārākumu.

Savukārt Raina balansē uz WTA sacensību kvalifikācijas turnīra un pamatturnīra robežas. Sekmīgākais starts indietei ir bijis Melburnas "WTA 500" sērijas turnīrā februāra vidū, kad pārvarēta viena kvalifikācijas un viena pamatturnīra kārta. Viņas kontā arī divas uzvaras Austrālijas atklāto meistarsacīkšu kvalifikācijā, zaudējot izšķirīgajā spēlē.

Sestdien Sevastova tiksies ar Rainu, bet Ostapenko - ar Tandi. Dubultspēlē Diāna Marcinkēviča pārī ar Danielu Vismani spēkosies ar Rainu/Saniju Mirzu.

Latviju šajā turnīrā pārstāv valsts pirmā rakete Anastasija Sevastova (WTA 47.), Aļona Ostapenko (WTA 52.), Diāna Marcinkēviča (WTA 275.), Daniela Vismane (490.) un Patrīcija Špaka, kura neatrodas WTA rangā, bet valstsvienības kapteinis būs Adrians Žguns.

Salīdzinot ar iepriekšējo reizi, kad izlase pulcējās kopā, jaunpienācēja ir Špaka.

Indijas komandas sastāvā ir valsts vienspēļu labākā tenisiste Raina (WTA 174.), bet pāru cīņās palīdzēs trīs "Grand Slam" trofejas izcīnījusī kādreizējā ranga līdere Mirza. Tāpat Indijas izlasē iekļauta Tandi (WTA 621.), Rutuja Bosale (WTA 419.) un Zēla Desai (WTA 568.).

Latvijas izlases pretiniece Indija Kingas kausa reitingā ieņem 56.vietu, bet Latvija šobrīd ierindojas 13.vietā.

Astoņu dueļu uzvarētājām 2022.gadā plānota dalība kausa kvalifikācijas turnīrā, kamēr zaudētājas atkāpsies uz sava reģiona grupu I.

Pērn februārī Latvija ar Ostapenko un Sevastovu ierindā Evretā ar 2-3 piekāpās mājiniecēm - ASV tenisistēm - un neiekļuva spēcīgāko 12 komandu skaitā, lai startētu finālā.

Par Federāciju kausu iepriekš dēvētais tenisa turnīrs pērn tika pārsaukts par Billijas Džīnas Kingas kausa izcīņu. Turnīrs pēc valstu pārstāvības ir lielākās ik gadu rīkotās sporta sacensības nacionālajām sieviešu komandām.

Bijusī ASV tenisiste Billija Džīna Kinga ir divpadsmitkārtēja "Grand Slam" turnīru uzvarētāja. Viņas rēķinā ir arī 16 uzvaras "Grand Slam" turnīros dubultspēlēs.

Kingu uzskata par vienu no ievērojamākajām līdztiesības cīnītājām tenisā, cenšoties panākt vienādas tiesības vīriešiem un sievietēm.