FOTO: Orientieristus otrdien gaida Pāvilostā; fotogalerija no Ziemeļu fortiem

Otrdien, 30. jūnijā, Pāvilostā notiks orientēšanās seriāla "DR-Krasts" otrais posms. Iespēja ikvienam izmēģināt orientēšanās sportu un aktīvi pavadīt laiku pie dabas. Pirms starta iespējama arī bezmaksas apmācība iesācējiem.

Starts brīvi izvēlētā laikā no pulksten 15 līdz 18.30. Vidējais distancē pavadāmais laiks: no pusstundas līdz pusotrai stundai, atkarībā no izvēlētās distances, informē Lejaskurzemes tūrisma un orientēšanās klubs "DR-Krasts".

Dalības maksa bērniem un skolēniem - bez maksas, pieaugušajiem - divi eiro.

Šogad orientēšanās seriālu veidos kopumā 14 sacensību kārtas dažādās Lejaskurzemes vietās, trīs praktiskas orientēšanās apmācības jauniem dalībniekiem un sezonas noslēgumā – Liepājas orientēšanās čempionāts.

"DR-Krasta" seriāls aizsākās jūnija vidū Liepājā, Ziemeļu fortos. Sieviešu grupā Ziemeļu fortos uzvarēja Janeta Turka, otrā bija Līga Smilgaine, be trešā – Līga Virbule. Vīru grupā uzvarēja Jānis Bethers, otrais bija Edgars Bērziņš, bet trešais palika Edgars Sprūds. Kopumā bija 53 dalībnieki.

