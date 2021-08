FOTO: Noskaidro Liepājas čempionus pludmales tenisā

14.un 15.augustā pludmales tenisa laukumos pie LOC Tenisa halles norisinājās biedrības “BT Liepāja” sadarbībā ar Liepājas pilsētas domes Sporta pārvaldi organizētās sacensības - "Liepājas meistarsacīkstes pludmales tenisā", portālu "ReKurZeme" informē Liepājas meistarsacīkšu pludmales tenisā direktors Ģirts Antonovs.

Kā jau iepriekš tika vēstīts, Liepājas meistarsacīkstes pludmales tenisā norisinājās divas dienas. Pirmajā dienā (14.augustā) tika aizvadītas vīriešu pāru un sieviešu pāru spēles, bet otrajā sacensību dienā (15.augustā) jaukto pāru spēles. Dalībnieki varēja piedalīties divos dažādos sacensību līmeņos - vidējā līmenī “Intermediate” un augstākajā līmenī “Advanced”.

Pirmajā sacensību dienā vīriešu konkurencē vidējā līmenī kopumā sacensībās piedalījās 18 spēlētāji 9 pāros. Pirmajā kārtā sacensību pāri tika sadalīti divās apakšgrupās, no kuriem divi labākie pāri sacentās pusfinālā un pēcāk pusfinālu uzvarētāji cīnījās par uzvaru sacensībās. Līdz finālam aizcīnījās Andris Karulis ar Valteru Stirnu un Uģis Savickis ar Aivaru Ori. Finālā ar rezultātu 8-5 par Liepājas meistariem pludmales tenisa vidējā līmenī kļuva Andris Karulis un Valters Stirna, tādējādi Uģis Savickis un Aivars Ore ierindojās 2.vietā. Bet 3.vietu izcīnīja Sandis Dejus un Jānis Lagzdiņš. Tikmēr vidējā līmeņa sieviešu konkurencē piedalījās 26 dalībnieces 13 pāros. Atšķirībā no vīriešu sacensībām, sieviešu pāri tika sadalīti trīs apakšgrupās, no kurām pēc rezultātiem labākās pludmales tenisistes tika sadalītas ceturtdaļfinālos, pēcāk caur pusfināliem līdz finālam. Par sacensību uzvarētājām ar rezultātu 8-3 finālā triumfēja Ieva Ore un Zane Vilnīte, 2.vietā atstājot Lindu Priekuli un Madaru Bergu, savukārt, 3.vietā ierindojās Gita Karule ar Gunu Akerfeldi.

Pirmās dienas noslēgumā tika noskaidroti vīriešu un sieviešu pāru meistari augstākajā līmenī. Vīriešu pāriem pieteicās seši spēlētāji trīs pāros. Par Liepājas meistariem pludmales tenisā augstākajā līmenī kļuva Artis Zombergs ar Ģirtu Antonovu. 2.vietā ierindojās Edgars Ošs ar Kasparu Dauguli, bet 3.vietu ieguva Gints Siliņš ar Kasparu Klameru. Savukārt, augstākajā līmenī sievietēm par uzvaru sacensībās sacentās astoņas dalībnieces četros pāros. Par Liepājas meistarēm kļuva Zane Vilnīte un Baiba Damberga. 2.vietā ierindojās Laila Beiere ar Gunu Jēkabsoni, bet 3.vietu ieguva Linda Priekule ar Edīti Dauguli.

Otrajā Liepājas meistarsacīkšu pludmales tenisā dienā norisinājās jaukto pāru spēles. Vidējā līmeņa konkurencē piedalījās 38 pludmales tenisisti 19 pāros. Pēc spēlēm četrās apakšgrupās ceturtdaļfinālos un pusfinālos līdz finālam aizcīnījās divi labākie pāri. Ar rezultātu 8-5 par sacensību uzvarētājiem kļuva Sigita Joņina un Valters Stirna aiz sevis 2.vietā atstājot Mārtiņu Ozoliņu un Gunu Akerfeldi. 3.vietu izcīnīja Gints Ķīvītis un Evelīna Ķīvīte. Tikmēr augstākajā līmenī par Liepājas pludmales tenisa meistaru tituliem sacentās 12 pludmales tenisisti sešos pāros. Izspēlējot spēles ar katru pāri par uzvarētājiem un Liepājas meistariem pludmales tenisā augstākajā līmenī kļuva Ģirts Antonovs un Edīte Daugule. 2.vietu ieguva Artis Zombergs un Guna Jēkabsone.

Liepājas meistarsacīkšu pludmales tenisā organizatori vēlas pateikties par atbalstu Liepājas pašvaldībai, Liepājas Olimpiskajam centram, AS “Liepājas Papīrs”, restorānam & bāram “Kapteinis”, SIA “Pilat”, Royal Fitness un Spīķerim, kā arī personīgi tiesnesim Guntim Kopštālam, fotogrāfam Mārtiņam Vējam, palīdzei ar bildēm Kristai Siliņai, Elanam Zīvertam, LOC Tenisa hallei un, protams, visiem sacensību dalībniekiem.