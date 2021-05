FOTO: Liepājniece Rebeka Margareta Mertena neiekļūst Liepājas turnīra pamatsacensībās

Liepājniece Rebeka Margareta Mertena otrdien, 25. maijā, Liepājā, Jūrmalas parka tenisa kortos, notiekošā starptautiskā ITF W25 kategorijas tenisa sacensību sievietēm "Liepaja Open" trešajā dienā piedzīvoja zaudējumu.

R. Mertena kvalifikācijas izšķirošajā spēlē pret Jūliju Avdejevu (Julia Avdeeva) no Krievijas, spraigā un līdzvērtīgā cīņā, kurā pat Rebekai bija arī mačbumba, piedzīvoja zaudējumu ar 6-4 6-7(2) 2-10, tādējādi nekvalificējoties pamatturnīram, informē Liepājas Tenisa sporta skola.

Otrdien netika aizvadītas visas plānotās spēles, jo pusdienlaikā sākās lietus. Trešdien turpināsies pēdējās cīņas, lai kvalificētos pamatturnīram, kā arī plānotas dažas vienspēļu un dubultspēļu pirmās kārtas spēles.

Trešdien vienspēļu sacensībās startēs arī liepājniece Patrīcija Špaka, kurai būs jāsacenšas pret ar 7.numuru izsēto Sūzanu Lamensu (Suzan Lamens) no Nīderlandes. Savukārt, dubultspēļu sacensībās startēs Liepājas duets Rebeka Margareta Mertena un Elza Tomase pret Akgulu Amanmuradovu (Akgul Amanmuradova) no Uzbekistānas un Valentīnu Ivahņenko (Valentina Ivakhnenko) no Krievijas, kā arī P. Špaka kopā ar rīdzinieci Danielu Vismani sacentīsies pret Vladu Kovaļu (Vlada Koval) un Poļinu Kudermetovu (Polina Kudermetova) no Krievijas.

Visas trīs spēles būs redzamas tiešraidē Liepājas Tenisa sporta skolas facebook profilā.

Otrdien kvalifikācijas trešajā kārtā zaudēja arī Latvijas tenisiste Irina Kuzmina-Rimša. Savulaik ranga 307.pozīcijā pabijusī Kuzmina-Rimša 1-6, 0-6 piedzīvoja bezierunu zaudējumu pret itālieti Federiku Arčidjakono (WTA 678.), kurai priekšsacīkstēs bija piešķirts piektais numurs. Pēdējos desmit gados Kuzmina-Rimša reti spēlējusi ITF sacensībās.