FOTO: Liepājas Tirdzniecības kanālā pirmoreiz Latvijā sacenšas stafetes regatē

Ceturtdienas, 29. augusta, pēcpusdienā, Liepājas Tirdzniecības kanālā starp abiem tiltiem notika Latvijā pirmā stafetes regate "Liepājas Ostas kauss".

No ceturtdienas līdz svētdienai Liepājā, Karostas pludmalē, notiks Latvijas čempionāts burāšanā “Techno293” , “Optimist” un “Laser” klasēs. Šīs ir jauniešu un pieaugušo sporta burāšanas klases. Plānots, ka čempionāts pulcēs vairāk nekā 120 sportistus no visas Latvijas un viesus no Baltijas valstīm, informē čempionāta organizators Jānis Jēkabsons.

Piektdien pulksten 13 notiks Latvijas čempionāta svinīga atklāšana un pulksten 14 tiks dots pirmais starts. Sestdien un svētdien no pulksten 10 burāšanas cienītāji, līdzjutēji un visi interesenti varēs baudīt aizraujošās dalībnieku sacīkstes.

Svētdien pulksten 17 notiks svinīga čempionāta uzvarētāju apbalvošanas ceremonija.