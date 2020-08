FOTO: Liepājā elpu aizraujoši priekšnesumi un pasaules līmeņa atlēti ielu vingrošanas sacensībās

Sestdien, 1. augustā, ar labāko Latvijas ielu vingrošanas sportistu dalību spraigi aizvadītas Liepājas ielu vingrošanas sacensības ‘’Workout Generation Liepāja 2020’’. Sacensībās piedalījās arī divi pasaules līmeņa atlēti ielu vingrošanā – Eduards Paškovs un Vadims Barišoks, kas iepriekšējā pasaules čempionāta spēka kategorijā ar savu ķermeņa svaru iekļāvās starp TOP 10 pasaules atlētiem, informē biedrības “Workout Generation” vadītājs Gvido Šalms.

Elpu aizraujoši priekšnesumi bija tieši Freestyle kategorijā, kur ventspilnieks Edgars Ūdriņš, veicot sarežģīti veiksmīgu kombināciju, uzvarēja sacensības pieaugušo kategorijā ar 21 punktu no 30 punktiem, atstājot otrajā vietā jūrmalnieku Vladu Tjominu ar 19,5 punktiem, bet trešajā vietā ierindojās liepājnieks Rainers Aleksejevs ar 19 punktiem. Freestyle sacensības tiesāja divkārtējais Baltijas čempions Aleksandrs Kaminskis, Pasaules kausa 2020. gada trešās vietas ieguvējs Ingus Brīnums, kā arī vairāku mazāka mēroga sacensību uzvarētājs Dāvids Veilands. Freestyle kategorijā no 12 līdz 16 gadu vecumam pirmo vietu ieguva 15 gadīgais liepājnieks Rodrigo Vītols ar 17 punktiem, otrajā vietā atstājot 16 gadus jauno ventspilnieku Gunti Zanuško ar 15 punktiem, trešo vietu ieguva 15 gadus jaunais liepājnieks Daniels Saldenieks ar 13,5 punktiem. Freestyle kategorijā līdz 12 gadu vecumam pirmo vietu izcīnīja liepājnieks Matīss Paulausks ar 17 punktiem, otrajā vietā atstājot Robertu Šramko ar 15 punktiem, bet trešā vietā ierindojās Rafaēls Jānis Jaunzuzāns ar 14,5 punktiem.

Izturības kategorijā dalībniekiem bija jāveic pieci vingrinājumi ar savu ķermeņa svaru – jāpievelkas 25 reizes, jāatspiežas no līdztekām 35 reizes, jāveic 50 pietupieni ar palēcienu, 10 kāju pārmešanas pāri stienim, 50 dziļie izklupieni, kā arī jānoskrien distance kilometra garumā. Pieaugušo konkurencē izturīgākais bija Vadims Barišoks no Ogres, kurš šos izturības vingrinājumu kompleksu veica 8 minūtēs un 32 sekundēs. Otro vietu izcīnīja jelgavnieks Eduards Paškovs, bet trešajā vietā palika Artjoms Fjodorovs no Ogres. U16 grupā pirmo vietu izcīnīja rīdzinieks, 15 gadus jaunais Vladislavs Bulovs, bet otrajā un trešajā vietā grūtajā izturības trasē ierindojās liepājnieki – Ņikita Ivanovs un Eduards Vinokurovs.

Spēka disciplīnā “Streetlifting” pieaugušo grupā dalībniekiem bija jāveic divi vingrinājumi – pievilkšanās ar 24 kg svaru bumbu, kā arī atspiešanās no līdztekām ar papildus 24 kg svaru bumbu. Rezultāti tika iegūti summējot abu vingrinājumu rezultātu. Uzvaru spēka disciplīnas pieaugušo grupā izcīnīja titulētais jelgavnieks Eduards Paškovs, kurš kopsummā ieguva 55 punktus, otrajā vietā atstājot savu treniņa biedru Arturu Audzi (43 punkti), bet trešajā vietā ogrēnietis Vadims Barišoks (42 punkti). Jauniešiem vajadzēja izpildīt tādu pašu uzdevumu tikai ar 16 kg svaru bumbu. Pirmo vietu ieguva rīdzinieks Vladislavs Bulovs (45 punkti), otrajā vietā palika liepājnieks Ņikita (40 punkti), bet trešo vietu izcīnīja 15 gadīgais nīcinieks Ģirts Jansons (26 punkti).

Sievietēm disciplīnā “Planks” jeb balstā guļus uz elkoņiem vislabāko rezultātu uzrādīja 12 gadīgā Annika Dūmiņa no Jūrmalas, otrajā vietā atstājot liepājnieci Rominu Podehinu, bet trešajā vietā ierindojās jūrmalniece Enija Dūmiņa.

Atspiešanās disciplīnā “Push up king” jeb atspiešanās balstā guļus no zemes pirmo vietu izcīnīja 13 gadīgais nīcinieks Valters Rūsa atspiežoties 65 reizes, otrajā vietā palika 10 gadus jaunais Pēteris Šalmus (61 reize), bet trešajā vietā ierindojās Matīss Paulausks ar 40 reizēm.

Liepājas ielu vingrošanas sacensības organizēja biedrība “Workout Generation” ar Liepājas pilsētas atbalstu.