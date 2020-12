FOTO: Grobiņas jaunie šahisti gūst pieredzi un balvas interneta tiešsaistes turnīrā

Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskolas šahisti kuplā skaitā piedalījās Latvijas skolu šaha olimpiādes 5. līdz 9. klašu Kurzemes reģiona atlases turnīrā, kas notika internetā tiešsaitē.

Turnīrā piedalījās 44 dalībnieki, no kuriem 22 pārstāvēja Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskolu. Šahisti interneta tiešsaistes turnīrā spēkojās piektdienas vakarā no pulksten 18 līdz 20, portālam "Rekurzeme" stāsta Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskolas šaha pulciņa vadītāja Rudīte Bērziņa. Viņa norāda, ka kopumā bija reģistrējušies 25 grobiņnieki, taču divas dienas pirms turnīra tiesnešiem Rīgā visas reģistrācijas pēkšņi tehnisku iemeslu dēļ "nobruka". Jaunajiem šahistiem vēlreiz bija jāreģistrējas, taču pirms turnīra trijiem spēlētājiem tomēr finišā neizdevās veiksmīgi pieslēgties.

"Viss bija jauns, nezināms un nepierasts. Jaunas prasmes un pieredze. Cīņas prasīja neatlaidību un uzņēmību, jo šajās divās stundās dažam šahistam pat nācās izspēlēt 15 līdz 18 šaha partijas," stāsta R. Bērziņa. Viņa atklāj, ka šis skolas audzēkņiem bija pirmais interneta tiešsaistes turnīrs. Pirms tam oktobrī bērni piedalījās Latvijas Šaha federācijas rīkotajā mācību turnīrā.

R. Bērziņa piebilst, ka neizpalika arī kuriozs, kad dators izlozēja pretiniekos Tomu Virbuli pret māsu Tīnu Virbuli.

"Rezultāti daudzējādā ziņā bija atkarīgi no tā, kā paveicās izlozē," savu audzēkņu sniegumu komentē R. Bērziņa. Viņa atklāj, ka no skolas zēniem augstākie rezultāti bija Kristam Jurkovskim, Ernestam Jēkabsonam un Edvardam Šulcam. No meitenēm vislabāk spēlēja Ieva Pūstniece, T. Virbule un Estere Ozoliņa. Šaha skolotāja teic paldies par cīņas sparu un šaha spēles izbaudīšanas prieku pirmo reizi šāda veida tiešsaites sacensībās arī pārējiem saviem audzēkņiem - Arturam Balodim, Ralfam Bardulim, Henrijam Baušeniekam, Katrīnai Holštromai, T. Virbulim, Laumai Ekšteinai, Evelīnai Markus-Narvilai, Madaram Podniekam, Aleksandram Rupertam, Eduardam Vārnam, Robertam Gedoviusam, Verneram Skrastiņam, Lindai Pudiņai, Kristiānam Kalniņam, Laurai Paeglei un Jānim Zviedrānam.

Lai būtu godīgi, organizatori nolikumā bija minējuši,ka balvas pēc nejaušības principa tiks izlozētas starp visiem dalībniekiem, neskatoties uz rezultātu. Pēc tam Latvijas Šaha federācijas Youtube tiešraidē notika izloze. No piecām balvām četras tika grobiņniekiem. I. Pūstniece un K. Kalniņš ieguva Rozes grāmatnīcas dāvanu karti, L. Paegle ieguva "Learnlt" dāvanu karti, bet J. Zviedrāns "Brain Games" dāvanu karte. Savukārt Kārlim Andersonam, kas piedalījās 10. līdz 12. klašu grupā, balvā tika virtuālās mācību platformas "Udemy" dāvanu karte.

Jau šo piektdien, 11. decembrī, internetā tiešsaitē notiks Latvijas skolu šaha olimpiādes Kurzemes reģiona atlases sacensības 1. līdz 4. klašu skolēniem. R. Bērziņa stāsta, ka Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskolā šo klašu grupā ļoti daudzi bērni spēlē šahu, bet tiešsaistes turnīrā varēs piedalīties vairāk nekā desmit labākie audzēkņi, kas vismaz divus gadus jau ir startējuši skolas čempionātā. Kurzemes reģiona sacensības ir nopietns pārbaudījums, jo pretim stājas Kuldīgas un Liepājas šahisti.