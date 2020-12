FOTO: Grobiņas jaunajiem šahistiem interneta tiešsaistes turnīrā iespaidīgs spēļu skaits

Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskolas 15 jaunie šahisti 11. decembrī no pulksten 18 līdz 20 internetā tiešsaitē piedalījās Latvijas skolu skolēnu šaha olimpiādes Kurzemes reģiona atlases turnīrā 1. līdz 4. klasēm. Kopumā sacensībās piedalījās 30 dalībnieki.

"Turnīrs bija interesants un emocijām bagāts. No 2b. klases pat piedalījās astoņi skolēni. Līdz ar to gandrīz vai mūsu skolas mazais turnīriņš internetā ar tiesnešiem Rīgā. Visi šahisti spēlēja ar lielu aizrautību. Vidēji katrs izspēlēja no desmit līdz 12 spēlēm. Rekords bija Evelīnai Kārkliņai, kura paspēja divās stundās izspēlēt 17 spēles. Bieži dators izlozēja pretiniekos klasesbiedrus. Neiztika arī bez kurioziem, kad Hannai Liepai un Evelīnai Kārkliņai dators spēli salozēja divreiz. Sacensību rezultātos daudz kas bija atkarīgs tieši no tā, kā paveicās izlozē," stāsta Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskolas šaha pulciņa vadītāja Rudīte Bērziņa.

Labākie rezultāti no Grobiņas šahistiem: zēniem - Pēterim Bardulim, Gatim Jašmontam un Elvim Baumanim, bet meitenēm - Karolīnai Markus-Narvilai, Hannai Liepai un Meldrai Paeglei.

"Jāuzteic Karolīna no 1b. klases, kas tikai septembrī sāka apgūt šaha gudrības. Taču viņa čakli mācījās Latvijas Šaha federācijas organizētajās tiešraides video nodarbībās un lūk arī augstais rezultāts," priecājas R. Bērziņa. Viņa piebilst, ka sacensībās jaunu pieredzi un zināšanas guva arī pārējie skolas šahisti – Edvards Jānis Eglītis, Semīrs Veits, Matīss Salms – Šalms, Ernests Lauberts, Edgars Kņūtiņš, Duglass Kugrēns, Haralds Jākobsons, Nora Paegle un Evelīna Kārkliņa.

21. decembrī pulksten 17 Latvijas Šaha federācijas Yuotube tiešraidē notiks balvu izloze, neatkarīgi no izcīnītās vietas. Ikvienam no dalībniekiem būs iespējas tikt pie balvas! R. Bērziņa atgādina, ka 5. līdz 9. klašu grupā grobiņniekiem laimējās četras balvas.