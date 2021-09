Dienvidkurzemes sporta skolas snaiperi pārliecinoši kļūst par Latvijas čempioniem

Ar Dienvidkurzemes sporta skolas ložu šāvēju no Aizputes pārliecinošu uzvaru komandu vērtējumā noslēdzās Latvijas čempionāts ložu šaušanā junioriem, kas divu dienu garumā notika Dobelē un Tukumā.

Komandu vērtējumā aiz Dienvidkurzemes sporta skolas šāvējiem otro vietu ieguva Dobeles sporta skolas pārstāvji, bet trešie bija Balvu sporta skolas snaiperi, portālu "ReKurZeme" informē Dienvidkurzemes sporta skolas audzēkņu pārstāvis Jānis Oskars Šalms.

Par Latvijas junioru čempioniem Dienvidkurzemes sporta skolas pirmās komandas sastāvā kļuva Sabīne Ķeķe, Anna Stieģele, Marta Bladžinauska, Kate Katrīna Lietavniece, Lenija Feldmane un Rolands Liepiņš.

Pirmajā dienā Dobelē vingrinājumā "MŠ-30" (30 šāvieni no stāvokļa guļus) par Latvijas junioru čempioni kļuva K. Lietavniece (291 punkts), otro vietu ieguva Krāslavas sporta skolas šāvēja Lija Ignatjeva (286), bet treša bija dobelniece Amanda Zandersone (286). Junioriem par Latvijas čempionu kļuva Dienvidkurzemes sporta skolas snaiperis Jānis Lasmanis (294), otrais bija Didzis Aleksāns (293) no Balvu sporta skolas, bet trešais palika Mareks Mjadjuta (288) no Krāslavas.

Vēl pirmajā dienā sportisti sadalīja medaļas standarta vingrinājumā "MŠ-3x20". Tajā visas trīs godalgas tika Dienvidkurzemes sporta skolas snaiperēm. Par čempioni kļuva L. Feldmane (553), otrā bija A. Stieģele (550), bet trešā palika K. Lietavniece (542). Puišiem par čempionu kļuva D. Aleksāns (565), otro vietu ieguva Dienvidkurzemes sporta skolas audzēknis Roberts Bērziņš (548), aiz sevis atstājot dobelnieku Robertu Lignicki (542).

Latvijas junioru čempionāta otrajā dienā Tukumā sportisti spēkojās vēl divos vingrinājumos par pneimatiskajiem ieročiem. Vingrinājumā "PŠ-60" finālā meitenēm triumfēja dobelniece Beāta Šmuksta, otrā bija S. Ķeķe, bet trešo vietu ieguva K. Lietavniece. Puišiem bronzas medaļu ieguva J. Lasmanis. Par čempionu kļuva D. Aleksāns, bet otrais bija Krāslavas pārstāvis Aļģis Beresņevs.

Vingrinājumā "PŠ-MIX" skaistu uzvaru svinēja S. Ķeķe un J. Lasmanis, otrie bija A. Stieģele un R. Bērziņš, bet trešie palika dobelnieki B. Šmuksta un R. Lignickis.

"Pandēmiju esam pārvarējuši. Nebija viegli, bet rezultāti ir paaugsti," vērtē. J. Šalms.

Aizputniekiem nākamais starts būs 11. un 12. septembrī Dobelē Ilgoņa Freimaņa Starptautiskajās piemiņas sacensībās.