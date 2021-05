No sestdienas, 15. maija, Pāvilostas tenisa korts atkal būs pieejams apmeklētājiem. Tas būs pieejams bez inventāra nomas.

Lai rezervētu spēles laiku, interesentiem jāzvana pa tālruni 29230995, vēstīts Pāvilostas novada mājaslapā.

Tenisa korts ir atvērts no treš‫dienas līdz svētdienai no pulksten 11 līdz 15 un no pulksten 16 līdz 20.