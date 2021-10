Aizputnieki spēcīgā konkurencē triumfē Arvīda Manfelda piemiņas sacensībās

Ar Aizputes ložu šāvēju uzvaru absolūtajā vērtējumā Aizputē pagājušās nedēļas nogalē noslēdzās Starptautiskās Arvīda Manfelda piemiņas sacensības ložu šaušanā.

A. Manfelda piemiņas sacensības, kas Aizputes šautuvē un sporta centra hallē notika jau 13. reizi, šoruden pulcēja ļoti kuplu dalībnieku skaitu. Sacensībās piedalījās labākie snaiperi no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Vingrinājumā ar pneimatisko šauteni piedalījās 50 dalībnieki, vingrinājumā ar pneimatisko pistoli startēja 57 dalībnieki, bet ar mazkalibra šauteni 40 dalībnieki, portālam "ReKurZeme" stāsta Aizputes ložu šāvēju pārstāvis Jānis Oskars Šalms.

Sacensību pirmajā dienā pistoļu vingrinājuma "PP-40" finālsacensībās sievietēm uzvarēja Latvijas olimpiete Agate Rašmane no Dobeles. Otro vietu ieguva tukumniece Rūta Leila Spriņģe, trešajā vietā atstājot sportisti no Tartu. J. Šalms piebilst, ka Tartu ložu šāvēji Aizputē viesojās pirmo reizi.

Vīriešiem vingrinājumā "PP-60" uzvarēja Emīls Vasermanis, otrais bija Lauris Strautmanis (abi no Tukuma), bet trešais palika dobelnieks Ernests Erbs.

Šauteņu vingrinājumu dalībnieki Aizputē šāva abas dienas. Sestdien standarta vingrinājumā "MŠ-3x20" dāmām aizputnieces bija neuzveicamas, ierindojoties pirmajās četrās vietās. Uzvarēja Sindija Čīma (559 punkti), otrā bija Kate Katrīna Lietavniece (558), aiz sevis atstājot Leniju Feldmani (555) un Sabīni Ķeķi (550).

Vīriem standarta vingrinājumā uzvarēja pieredzējušais aizputnieks Raivis Balodis (561), otro vietu ieguva aizputnieks Jānis Lasmanis (559), bet trešais bija Šauļu šāvējs Orests Lekavičius (552).

Sacensību otrajā dienā sievietes izpildīja vingrinājumu "PŠ-40". Finālsacensībās uzvarēja dobelniece Beāte Šmukste, otro vietu ieguva Igaunijas sportiste Suzanna Sule, bet trešā bija S. Ķeķe. Vīriešiem vingrinājumā "PŠ-60" finālsacensībās dominēja Lietuvas sportisti. Uzvarēja M. Medišausks, otrais bija O. Lekavičius (abi no Šauļiem), bet trešo vietu ieguva Mantvids Strelčiuns no Biržiem. Labākais no Latvijas snaiperiem bija J. Lasmanis, iegūstot ceturto vietu.

Šauteņu abus vingrinājumus skaitīja kopā, lai noskaidrotu galveno balvu ieguvējus. Šogad mājiniekiem par lielu prieku abas galvenās balvas ieguva Aizputes ložu šāvēji. Sievietēm uzvarēja S. Ķeķe, bet vīriem J. Lasmanis.

Sestdien svinīgajā atklāšanas ceremonijā piedalījās Latvijas Šaušanas federācijas jaunā vadība - federācijas prezidents Raimonds Bergmanis un ģenerālsekretāre Ieva Simsone, Dienvidkurzemes novada domes priekšsēdētājs Aivars Priedols un Dienvidkurzemes sporta skolas direktors Dainis Zombergs.