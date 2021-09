Aizputes ložu šāvēji izcīna godalgas Ilgoņa Freimaņa piemiņas sacensībās

Dienvidkurzemes novada Aizputes ložu šāvēji ar godalgām atgriezās no Dobelē jau desmito reizi notikušajām Ilgoņa Freimaņa starptautiskajām sacensībām ložu šaušanā, kurās piedalījās 19 komandas no Baltijas valstīm.

Aizputes ložu šāvēju pārstāvis Jānis Oskars Šalms stāsta, ka I. Freimanis pats bija ne tikai treneris bet arī šāvējs, tāpēc šajās sacensībās galvenais uzsvars bija vingrinājumā no stāvokļa guļus.

Sacensību pirmajā dienā vingrinājumā "MŠ 60" piedalījās 53 dalībnieki. Vīrieši un sievietes startēja kopīgā konkurencē. Uzvarēja slavenais Dobeles veterāns Ēriks Filipēnoks (617,5 punkti). Pavisam maz no viņa atpalika aizputnieks Jānis Lasmanis, kurš ar 616,9 punktiem bija otrais. Viņš pirmo reizi izpildīja Sporta meistara normatīvu. To piešķir, ja normatīvs gada laikā tiek izpildīts divas reizes.

Trešais šajā vingrinājumā palika Igaunijas pārstāvis Marleen Riisar, kurš ieguva 615,8 punktus. No trešās līdz septītai vietai bija Igaunijas sportisti no Elvas. Labākā no dāmām bija dobelniece Dženeta Evardsone, kurai tika astotā vieta.

Otrajā dienā vingrinājumā "PŠ-60" finālā astotniekā iekļuva vienīgi dāmas, starp kurām bija arī aizputnieces Sabīne Ķeķe un Anna Stieģele, bet aiz fināla palika Lenija Feldmane (10. vieta) un Marta Bladžinauska (11. vieta). Vīriešiem pamatvingrinājumā par trešo vietu apbalvoja J. Lasmani.

"PŠ-60" finālā uzvarēja Igaunijas sportiste Marianne Tavits, otrā bija A. Stieģele, bet trešā - M. Riisar. S. Ķeķe ieguva piekto vietu.

Aizputniekiem nākamais starts būs 24. un 25. septembrī Tukumā un Dobelē, kad Dienvidkurzemes sporta skolas audzēkņi startēs Latvijas jaunatnes čempionātā vidējā un vecākajā vecuma grupā.

Savukārt 9. un 10. oktobrī Aizputē būs Arvīda Manfelda starptautiskās piemiņas sacensībās, kurām jau piesakās sportisti no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas.