"Bruģa bumbas" trešā pieturvieta - Liepājas Olimpiskais centrs

Trešdien, 29. jūlijā, iepretim Liepājas Olimpiskajam centram norisināsies trešais šā gada „Bruģa bumbas” čempionāta posms, kas pirmajos divos posmos kopumā pulcēja vairāk kā 30 komandas. Pieteikšanās iespējama no pulksten 17:00 - 17:30, bet sacensību sākums pulksten 18:30, informē turnīra organizators Mārtiņš Kozlovskis.

Šī gada „Bruģa bumbas” čempionāts sākās ar startiem pie burgernīcas “Street Burgers”, kur kopumā startēja 32 komandas, taču nepilnas divas nedēļas vēlāk apmeklētības skaits turpināja pieaugt arī pie tirdzniecības nama “Kurzeme”, kurā spēkiem mērojās 36 komandas, kas ir pēdējo gadu lielākais dalībnieku skaits. Kopumā pirmajos divos posmos piedalījās komandas ne tikai no Liepājas, bet arī Ventspils, Skrundas un citām Liepājas tuvākajām pilsētām.

Pēc pirmajiem diviem posmiem pamazām sākušās iezīmēties tās komandas, kuras mērķtiecīgi “tēmē” uz fināla posmu, taču LOC posms joprojām var ieviest būtiskas izmaiņas kopvērtējumā, līdz ar to, trešdienas vakarā varam sagaidīt emocijām bagātas un spraigas cīņas itin visās vecuma grupās.

Atgādinām, ka kopumā tiks aizvadīti pieci posmi, tādējādi izspēlēties būs iespējams ikvienam interesentam. Turklāt čempionāta noslēdzošajā 5.posmā, kas norisināsies 22.augustā KP basketbola laukumā pie Daugavas palīgstadiona, varēs piedalīties tikai četras labākās kopvērtējuma komandas katrā vecuma grupā, kopā sapulcinot tikai pašus labākos no labākajiem. Fināla posmā norisināsies pusfināla un fināla spēles visas dienas garumā, noskaidrojot šī gada čempionus visās vecuma grupās. Līdz ar to katrs posms ir ārkārtīgi svarīgs, lai krātu savai komandai tik svarīgos punktus un kvalificētos fināla posmam.

Tāpat vēl bez basketbola spēlēm pasākumā tiks noskaidrots arī trešais finālists meistarības konkursā, kuriem fināla posmā 22.augustā būs jācīnās par galveno balvu – 100 EUR dāvanu karti, kuru sarūpēs tirdzniecības nams „Kurzeme”.

Pieteikšanās sacensībām būs iespējama sacensību dienā 1 – 1,5 stundas pirms tā sākuma, līdz ar to LOC posmam pieteikšanās notiks no pulksten 17:00 – 17:30. Dalības maksa no komandas būs 10 EUR, neatkarīgi, vai komandā spēlē trīs vai četri spēlētāji. Līdzīgi kā pirms gada, arī šogad U15 un U18 vecuma grupās zēniem un U99 grupā meitenēm Liepājas sporta spēļu skolas audzēkņiem dalība pasākumā būs bez maksas, tādējādi veicinot šī sporta veida attīstību tieši jauniešu vidū. Tāpēc visi trešdienas vakarā – uz Liepājas Olimpisko centru!

Vecuma grupas:

U-15 zēni (2005. gadā dzimušie un jaunāki zēni)

U-18 jaunieši (2002. gadā dzimušie un jaunāki zēni)

U-99 vīrieši (vīrieši bez vecuma ierobežojuma)

U-99 sievietes (sievietes bez vecuma ierobežojuma)

MIX grupa (komandā spēlē vismaz viena sieviete)



„Bruģa bumba 2020” sacensību posmi:

3.posms 29. jūlijs 18:30 (LOC Olimpiskā centra posms)

4.posms 8.augusts 11:00 (LOC Tenisa halle posms)

5.posms 22.augusts 12:00 (Fināla posms KP laukumā)