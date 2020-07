"Bruģa bumba" turpināsies ar cīņām pie tirdzniecības nama "Kurzeme"

Jau šo sestdien, 18. jūlijā, iepretim tirzniecības namam “Kurzeme” norisināsies otrais šā gada „Bruģa bumbas” čempionāta posms, kas pirmajā posmā kopumā pulcēja 32 komandas. Pieteikšanās iespējama no pulksten 9:30 - 10:00, bet sacensību sākums pulksten 11:00.

Šī gada „Bruģa bumbas” čempionāts sākās ar startiem pie burgernīcas “Street Burgers”, kur kopumā startēja 32 komandas ne tikai no Liepājas, bet arī Ventspils, Skrundas un citām Liepājas tuvākajām pilsētām. Vislielāko interesi pirmajā posmā izrādīja „U-99 vīriešu” un “U15-zēnu” komandas, kuras tika pārstāvētas ar 11 komandām, taču nav izslēgts, ka otrajā posmā sīvāka konkurence tiks sastādīta arī pārējās grupās.

U15 vecuma grupā par 1. posma uzvarētājiem kļuva vienība „Gurķi”, savukārt, U18 vecuma grupā nepārspēta palika komanda „Nezinu”. U99 vīriem uzvarētāju gods tika ventspilnieku komandai „Venta”, bet sievietēm par uzvarētājām kļuva “Veselības grupas” spēlētājas. Savukārt par MIX grupas uzvarētājiem kļuva komanda „Supertuss”.

Kopumā tiks aizvadīti pieci posmi, tādējādi izspēlēties būs iespējams ikvienam interesentam. Zīmīgi, ka čempionāta noslēdzošajā 5.posmā, kas norisināsies 22.augustā KP basketbola laukumā pie Daugavas palīgstadiona, varēs piedalīties tikai četras labākās kopvērtējuma komandas katrā vecuma grupā, tādējādi kopā sapulcinot tikai pašus labākos no labākajiem. Fināla posmā norisināsies pusfināla un fināla spēles visas dienas garumā, noskaidrojot šī gada čempionus visās vecuma grupās. Līdz ar to katrs posms ir ārkārtīgi svarīgs, lai krātu savai komandai tik svarīgos punktus un kvalificētos fināla posmam.

Tāpat vēl bez basketbola spēlēm pasākumā tiks noskaidrots arī otrs finālists meistarības konkursā, kuriem pēdējā posmā būs jācīnās par galveno balvu – 100 EUR dāvanu karti, kuru sarūpēs tirdzniecības nams „Kurzeme”.

Pieteikšanās sacensībām būs iespējama sacensību dienā 1 – 1,5 stundas pirms tā sākuma, līdz ar to t/n “Kurzeme” posmam pieteikšanās notiks no pulksten 9:30 – 10:00. Dalības maksa no komandas būs 10 EUR, neatkarīgi, vai komandā spēlē trīs vai četri spēlētāji. Līdzīgi kā pirms gada, arī šogad U15 un U18 vecuma grupās zēniem un U99 grupā meitenēm Liepājas sporta spēļu skolas audzēkņiem dalība pasākumā būs bez maksas, tādējādi veicinot šī sporta veida attīstību tieši jauniešu vidū. Tāpēc visi sestdienas rīta pusē – uz tirdzniecības namu “Kurzeme”!

Vecuma grupas:

U-15 zēni (2005. gadā dzimušie un jaunāki zēni)

U-18 jaunieši (2002. gadā dzimušie un jaunāki zēni)

U-99 vīrieši (vīrieši bez vecuma ierobežojuma)

U-99 sievietes (sievietes bez vecuma ierobežojuma)

MIX grupa (komandā spēlē vismaz viena sieviete)

„Bruģa bumba 2020” sacensību posmi:

2.posms 18.jūlijs 11:00 (t/n Kurzeme posms)

3.posms 29. jūlijs 18:30 (LOC Olimpiskā centra posms)

4.posms 8.augusts 11:00 (LOC Tenisa halle posms)

5.posms 22.augusts 12:00 (Fināla posms KP laukumā)