Grobiņas posmā tiks noskaidroti visi "Bruģa Bumbas" finālisti

Sestdien, 7.augustā, Grobiņas pilsētas centrā norisināsies ceturtais šā gada „Bruģa bumbas” čempionāta posms, kurš tajā pašā laikā būs pēdējais regulārā čempionāta posms, lai izcīnītu savai komandai vietu fināla posmā. Pieteikšanās iespējama no pulksten 9:30 - 10:00, bet sacensību sākums pulksten 11:00.

Šī gada „Bruģa bumbas” čempionāts sākās ar startiem pie burgernīcas “Street Burgers”, kur kopumā startēja 43 komandas ne tikai no Liepājas, bet arī Ventspils un Lietuvas pilsētas Pluņģes. Savukārt “Sporta Bodes” posms “pārsita” iepriekš uzstādīto dalībnieku rekordu un basketbola laukumos jau bija redzamas 44 komandas. Šīs vasaras kulminācija sekoja pirms nedaudz vairāk kā vienas nedēļas, 28. jūlijā, kad pie Liepājas Olimpiskā centra startēja 47 (!) komandas, kas ir pēdējo gadu lielākais dalībnieku skaits.

Pēc trijiem aizvadītajiem posmiem ir iezīmējušās tās komandas, kuras mērķtiecīgi “tēmē” uz fināla posmu, taču Grobiņas posms joprojām var ieviest būtiskas korekcijas vairākās vecuma grupās, līdz ar to, sestdienas pēcpusdienā varam sagaidīt emocijām bagātas un spraigas cīņas itin visās vecuma grupās.

Atgādinām, ka noslēdzošajā 5.posmā, kas norisināsies 21.augustā KP basketbola laukumā pie Daugavas palīgstadiona, varēs piedalīties tikai četras labākās kopvērtējuma komandas katrā vecuma grupā, kopā sapulcinot tikai pašus labākos no labākajiem. Fināla posmā norisināsies pusfināla un fināla spēles visas dienas garumā, noskaidrojot šī gada čempionus visās vecuma grupās.

Tāpat vēl bez basketbola spēlēm pasākumā tiks noskaidrots pēdējais ceturtais finālists meistarības konkursā, kuriem fināla posmā 22.augustā būs jācīnās par galveno balvu – 100 EUR dāvanu karti, kuru sarūpēs tirdzniecības nams „Kurzeme”.

Pieteikšanās sacensībām būs iespējama sacensību dienā 1 – 1,5 stundas pirms tā sākuma, līdz ar to Grobiņas posmam pieteikšanās notiks no pulksten 9:30 – 10:00. Dalības maksa no komandas būs 10 EUR, neatkarīgi, vai komandā spēlē trīs vai četri spēlētāji. Līdzīgi kā pirms gada, arī šogad jauniešu vecuma grupās Liepājas sporta spēļu skolas audzēkņiem dalība pasākumā būs bez maksas, tādējādi veicinot šī sporta veida attīstību tieši jauniešu vidū. Ņemot vērā stingros drošības noteikumus, dalībnieku skaits būs ierobežots, līdz ar to, pieteikšanos lūgums neatlikt uz pēdējo brīdi.

Vecuma grupas:

U-15 zēni (2006. gadā dzimušie un jaunāki zēni)

U-18 zēni (2003. gadā dzimušie un jaunāki zēni)U-99 vīrieši (vīrieši bez vecuma ierobežojuma)

U-16 meitenes (2005.gadā dzimušās un jaunākas meitenes)

U-99 sievietes (meitenes bez vecuma ierobežojuma)

MIX grupa (komandā spēlē vismaz viena meitene)

„Bruģa bumba 2021” sacensību posmi:

4.posms 7.augusts 11:00 (Grobiņas pilsētas posms)

5.posms 21.augusts 12:00 (Fināla posms KP laukumā)

Čempionātu atbalsta: Liepājas pilsēta, Porzingis Family Foundation, SPB Sporta Bode, Street Burgers, Liepājas Olimpiskais centrs, Sportland, Grobiņas sporta centrs, tirdzniecības nams “Kurzeme” un ADS Baltic.