FOTO: "Fēnikss/Grobiņa", "LSSS" un "Grobiņa/Ģeodēzists" tiek pie pirmajām uzvarām

Aizvadītajā nedēļā, 24. un 27. novembrī, Liepājas Olimpiskajā centrā tika aizvadītas 3. kārtas spēles Liepājas pilsētas basketbola čempionātā vīriešiem. Kopumā norisinājās piecas spēles, no kurām trīs aizritēja 2. divīzijas ietvaros, bet divas notika 1. divīzijā, portālu "ReKurZeme" informē čempionāta pārstāvis Dāvis Plūme.

Pirmā aizvadītās nedēļas spēle norisinājās jau trešdienas vakarā, kur savā starpā sacentās 2. divīzijas komandas “LSSS” un “Liepājas Universitāte”. “Studenti” spēja turēt līdzi “LSSS” tikai pirmās 10 minūtes. Atlikušo spēles laiku, jaunie sporta skolas audzēkņi, nodemonstrēja savu pārākumu un gala rezultātā izcīnīja savu pirmo uzvaru čempionātā ar rezultātu 87-70. Uzvarētājiem labākais, ar 22 gūtajiem punktiem, bija Viesturs Birsāns, bet “Liepājas Universitāte” komandā rezultatīvākais, ar 27 gūtajiem punktiem, Artis Vikštrēms.

Sestdien tika aizvadītas četras 3. kārtas spēles. Kā pirmās laukumā izgāja 2.divīzijas komandas “Kraukļi” un “Liepājas Universitāte”. Šajā spēlē “Kraukļi” izrādījās galvas tiesu pārāki un bez jebkādas intrigas apspēlēja “studentus” ar rezultātu 100:53, sarūpējot komandai - “Liepājas Universitāte” otro zaudējumu vienas nedēļas laikā. Rezultatīvākais šajā spēlē ar 32 punktiem bija Jānis Steda no “Kraukļi” komandas. Zaudētājiem labākais ar 21 punktu bija Eduards Šulcs. Dienas otrā spēle, starp 2. divīzijas komandām “Gavieze” un “Fēnikss/Grobiņa” norisinājās punkts punktā ar vairākām vadības maiņām. Tomēr, pašās spēles beigās, veiksmīgāki izrādījās “Fēnikss/Grobiņa” basketbolisti, izcīnot uzvaru ar 57:53. Uzvarētājiem labākais ar 29 punktiem bija Dāvis Plūme, bet zaudētājiem ar 18 punktiem - Dāvis Āboliņš.



Pēdējās divās šīs dienas spēlēs laukumā izgāja 1. divīzijas komandas. Vispirms, “Oskara Transports” smagā cīņā apspēlēja “Promenade Hotel” ar rezultātu 71:68. Labākais uzvarētājiem ar 23 gūtajiem punktiem bija Kristaps Miglinieks, savukārt, “Promenade Hotel” no zaudējuma nespēja glābt arī Māra Štībeļa 24 punkti. Dienas noslēgumā “Grobiņa/Ģeodēzists” basketbolisti sarūpēja sezonas pirmo pārsteigumu, uzvarot vienus no 1.divīzjas favorītiem “Nīca/BLi” ar rezultātu 75:70.

Nākošās cīņas tiks aizvadītas jau šajā nedēļā. Kā pirmie, trešdienas vakarā plkst. 19:00, spēkiem mērosies ”Fēnikss/Grobiņa” un ”LSSS” komandas. Savukārt, sestdien, 4. decembrī, no plkst. 11:00 norisināsies nākošās četras spēles. Šīs visas spēles norisināsies bez skatītāju klātbūtnes.

Trešās spēļu kārtas rezultāti (24. novembris):

“LSSS” - “Liepājas Universitāte” 87:70 (21:20, 25:14, 28:12, 13:24)

“LSSS”: Birsāns 22, Kulinskis 17, Riekstiņš 14, Arājs 12, Petkus 8, G. Cetrovskis 7, K. Cetrovskis 5, Lūks 2, Ķipsts, Vasiļjevs, Kadeģis, Otrups.

“Liepājas Universitāte”: Artis Vikštrēms 27, Slūka 15, Rāts 10, Polubinskis 10, Artūrs Vikštrēms 4, Staševskis 4, Fūrmanis.



Trešās spēļu kārtas rezultāti (27. novembris):

“Kraukļi” - “Liepājas Universitāte” 100:53 (18:11, 22:14, 27:17, 33:11)

“Kraukļi”: Steda 32, R. Vilnītis 17, Ērpe 17, Vīva 10, Zvagulis 7, Kuncītis 6, Kārkliņš 5, Krauja 4, J. Vilnītis 2, Zuzāns, Tomašs.

“Liepājas Universitāte”: Šulcs 21, Kravcovs 10, Polubinskis 6, Vikštrēms 6, Staševskis 4, Slūka 4, Brikša 2, Rāts.

“Gavieze” - “Fēnikss/Grobiņa” 53:57 (14:13, 16:13, 6:15, 17:16)

“Gavieze”: Āboliņš 18, Kanenieks 15, Mackars 7, Mizēns 6, Sviķkalns 5, Šļoža 1, Pūris 1.

“Fēnikss/Grobiņa”: Plūme 29, Mincenbergs 8, Viče 7, Ločmelis 5, Silavs 4, Būčiņš 4, Austers, Gailītis.

“Oskara Transports” - “Promenade Hotel” 71:68 (14:18, 18:16, 26:19, 13:15)

“Oskara Transports”: Miglinieks 23, Zariņš 18, Sviklis 13, Jančauskis 9, R. Kabiņeckis 5, Tiškus 2, K. Kabiņeckis 1, Semenkovs, Sils.

“Promenade Hotel”: Štībelis 24, Kravčenko 19, Kalendra 10, Kalvāns 8, Kočetkovs 3, Jansons 2, Kreiders 2, Ziedkalns, Liniņš.

“Nīca/BLi” - “Grobiņa/Ģeodēzists” 70:75 (11:17, 23:19, 15:20, 21:19)

“Nīca/BLi”: Ate 20, Fricbergs 17, Otto 12, Kalējs 12, Korps 5, Ansons 4, Kaspars, Herings, Auznieks, Petermanis, Malakausks.

“Grobiņa/Ģeodēzists”: Freimanis 18, E. Silinieks, Jagmins 13, R. Silinieks 12, Ozolnieks 7, Lasmanis 7, Ķudis 4, Dejus.

Spēļu kalendārs (1. decembris):

19:00 “Fēnikss/Grobiņa” – “LSSS” (2.divīzija)

Spēļu kalendārs (4. decembris):

11:00 “Lesjofors” – “Gavieze” (2.divīzija)

12:30 SK “Jumts” – “Kraukļi” (2.divīzija)

14:00 “Grobiņa/Ģeodēzists” – “Kempings ODS” (1.divīzija)

15:30 “Oskara Transports” – “Nīca/BLi” (1.divīzija)