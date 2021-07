"Bruģa bumbā" rekordliels dalībnieku skaits sezonas ievadā pie "Street Burgers"

Trešdienas vakarā, 7.jūlijā, pie burgernīcas “Street Burgers” tika aizvadīts pirmais no kopā pieciem plānotajiem 2021. gada Liepājas vasaras ielu basketbola čempionāta posmiem, kas pazīstams zem nosaukuma „Bruģa bumba”. Kopumā sacensībās piedalījās 43 komandas sešās vecuma grupās, tādējādi noskaidrojot pirmos uzvarētājus un laureātus.

Pirmais šī gada “Bruģa Bumbas” posms tika gaidīts ar lielu interesi un tas spilgti pierādījās arī dalībnieku skaita ziņā. Kopumā sacensībās startēja pēdējo gadu lielākais komandu skaits – 43 komandas, kas spēles padarīja īpaši spraigas un saspringtas. Meitenes savā starpā sacentās U-16 un U-99 vecuma grupā, savukārt zēni U-15, U-18 un U-99. Kā arī spēles norisinājās ierastajā MIX grupā, kur cīņas vienmēr ir bijušas vienas no saistošākajām.

Par uzvarētājiem pašā mazākajā U15 vecuma grupā kļuva komanda “Pipari”, bet 2.pozīcijā ierindojās vienība “76”. Savukārt godpilnā 3.vieta “Partizānu” basketbolistiem. Savukāt U18 vecuma grupā nepārspēta palika Lietuvas komanda “Plunge 1”, kuri aiz sevi 2. un 3.vietā atstāja, attiecīgi, komandu “Artjoms” un “N’Golo Kante”. Par uzvarētājām U-99 sieviešu konkurencē kļuva “Nevakcinētās” basketbolistes, aiz sevis 2.vietā atstājot „Spice Girls” meitenes.

U16 grupā meitenēm uzvaras gods tika “Skadidas” meitenēm, kuras sīvā cīņā finālā pārspēja “Turi Buru” basketbolistes. Bet godpilnā 3.pozīcija “Brunetēm”. MIX grupā uzvaras laurus 1.posmā plūca ventspilnieku komanda “VENTA”, kuri spraigā cīņā pārspēja liepājniekus “The Process”. Savukārt godpilnā 3.vieta “Nīca/BLi” basketbolistiem. Spraigākās cīņas izvērtās U-99 grupā vīriešiem, kurā kopumā startēja 12 komandas. Par 1.posma uzvarētājiem kļuva “Oskara Transports” baskebolisti, kuri finālā pārspēja “The Process” komandu. Bet godpilnā 3.vieta “Nīca/BLi” vienībai.

Pasākuma laikā tika noskaidrots arī pirmais finālists meistarības konkursam un par pirmā posma uzvarētāju kļuva liepājnieks Alekss Jurevičus, kurš distanci “pieveica” 26,9 sekundēs. Atgādinām, ka galvenajā balvā, kura tiks izspēlēta pēdējā posmā, 21.augustā, uzvarētājs saņems 100 EUR dāvanu karti no tirdzniecības nama „Kurzeme”.

Nākošais posms norisināsies jau pēc nepilnām divām nedēļām, 17. jūlijā pie koncertzāles “Lielais Dzintars” un ļoti iespējams, ka nākošajā reizē klāt nāks vēl vairāk spēcīgu pretinieku. Pieteikšanās sacensībām būs iespējama sacensību dienā 1 – 1,5 stundas pirms tā sākuma no pulksten 9:30 – 10:00. Dalības maksa no komandas 10 EUR, neatkarīgi, vai komandā spēlē trīs vai četri spēlētāji. Līdzīgi kā pirms gada, arī šogad jauniešu vecuma grupās Liepājas sporta spēļu skolas audzēkņiem dalība pasākumā būs bez maksas, tādējādi veicinot šī sporta veida attīstību tieši jauniešu vidū. Ņemot vērā stingros drošības noteikumus, dalībnieku skaits būs ierobežots, līdz ar to, pieteikšanos lūgums neatlikt uz pēdējo brīdi.

„Bruģa bumba 2021” kalendārs:

2.posms 17.jūlijs 11:00 (SPB Sporta Bode posms)

3.posms 28. jūlijs 18:30 (LOC posms)

4.posms 7.augusts 11:00 (Grobiņas pilsētas posms)

5.posms 21.augusts 12:00 (Fināla posms KP laukumā)

1.posma rezultāti:

U-15 zēni

1.vieta „Pipari”

2.vieta „76”

3.vieta “Partizāni”

U-16 meitenes

1.vieta „Skadidas”

2.vieta „Turi Buru”

3.vieta „Brunetes”

U-18 jaunieši

1.vieta „Plunge 1”

2.vieta „ Artjoms”

3.vieta „ N’Golo Kante”

U-99 vīrieši

1.vieta „Oskara Transports”

2.vieta „The Process”

3.vieta “Nīca/BLi”



U-99 dāmas

1.vieta „Nevakcinētās”

2.vieta „Spice Girls”



MIX grupa

1.vieta „Venta”

2.vieta „The Process”

3.vieta “Nīca/BLi”