Vecpils autosporta svēki pārsteigs ar iespaidīgu dalībnieku skaitu un "krokodilu" iznācienu

Autokrosa sezonas turpinājums norisināsies šajā nedēļas nogalē, 7. un 8. augustā, Vecpils festivālā. Divās sacensību dienās uz starta izies 147 autokrosa, folkreisa un LAF Krosa komisijas kausa dalībnieki. Pārsteigums skatītājiem – B6000 bagiju jeb “krokodilu” iznāciens Kurzemes pusē, informē Zane Lielkāja /AX Latvia.

Vecpils festivāls uzņems autokrosa un folkreisa braucējus vienā nedēļas nogalē. 7. augustā norisināsies Latvijas autokrosa čempionāta un kausa posms ar 70 braucēju dalību. Svētdien, 8. augustā spēkiem mērosies 47 folkreisa disciplīnas pārstāvji, tostarp septiņas dāmas, kā arī 30 LAF Krosa komisijas kausa dalībnieki divās ieskaites grupās “AM” un “PRO”. Šāds dalībnieku sastāvs un skaits Vecpils autotrasē līdz šim būs lielākais.

Pirmo reizi uz starta Vecpilī redzēsim B6000 klasi jeb tautā iesauktos “krokodilu” bagijus. Kaut gan cerība bija arī uz kaimiņu dalību sacensību posmā, uz starta izies seši latviešu braucēji, kuri cīnīsies par uzvaru savas ieskaites 3. posmā: Jānis Kozlovskis, Aigars Lizums, Ainārs Ramats, Dinārs Ramats, Intars Bališevs, Andris Ribaks.

Kopš 2010. gada Jāņa Kozlovska uzvaras sezonas kopvērtējumā, šajā klasē čempiona titulu ieguvuši kaimiņvalstu sportisti no Lietuvas un Igaunijas, bet šajā sezonā uz labākā titulu mērķē latvieši, pēc aizvadītiem diviem sacensību posmiem pirmajā vietā ierindojas Ainārs Ramats.

Jānis Kozlovskis, B6000 bagiju klases 2010. gada čempions: “Iepriekšējos gadus bija ierasts, ka uz starta redzējām ap 15 šīs klases pārstāvju gan no Latvijas, gan Lietuvas un Igaunijas, bet šogad klases sastāvs palicis šaurāks, droši vien, ka situācija pasaulē uz to atstājusi iespaidu. Šajā nogalē cīnīsimies seši latvieši, iespējams sagaidīsim arī vienu igauni, bet to redzēsim tikai sacensību dienā. Šī sacīkste būs jaunums gan mums, gan rīkotājiem un skatītājiem, jo manis pārstāvētā bagiju klase Vecpils autotrasē izies pirmo reizi. Cik atminos, tad B6000 bagiji šajā Kurzemes pusē kalnus gāza pirms aptuveni 15 vai 20 gadiem, kas ir ilgs laiks, būs interesanti paskatīties, ko šī nedēļas nogale atnesīs. Rīkotājs ir parūpējies, lai trase būtu sagatavota un gatava uzņemt sportistus, tā ir tehniski sarežģīta un no braucējiem prasīs lielu braukšanas prasmi, jo katra kļūda var atnest avāriju risku trasē!”

Folkreisa vasaras kausa jaunums 2021. gada sezonā ir atsevišķs Dāmu kauss, kurā uz starta jau pirmajā posmā stājās astoņas dalībnieces. Galvenās šī kausa favorītes ir Marta Starka, Anete Ķēniņa un Alise Līga Grāmatiņa. Dāmas sevi pierādījušas dažādās autosporta disciplīnās un spēj sagādāt spēcīgu konkurenci citām kausa dalībniecēm. Pirmajā sacensību posmā uzvaru svinēja Anete Ķēniņa, bet otrajā posmā pārāka bija Marta Starka, kura šobrīd kopvērtējumā izvirzījusies vadībā.

“Pirms sacensībām jūtos labi, tiks aizvadīta kārtējā nedēļa sacensību karstumā. Protams, ka ir neliels satraukums, tāds ir vienmēr, ja tuvojas svarīgas sacīkstes, bet esam gatavi braukt! Automašīna ir sagatavota, atlikuši vien daži sīkumi, kuri jānovērš. Vecpils autotrasi vēl līdz galam neesmu “atkodusi”, jo tajā braukšu tikai otro reizi, bet trase man patīk un tā ir interesanta. Kopā ar komandu no trešā sacensību posma sagaidām to pašu, ko Pilskalnos – iesim uz uzvaru un pjedestālu,” par gaidāmajām sacensībām stāsta dāmu klases līdere, Marta Starka.

Sacensības uzņems arī autosporta fanus, rīkotājs īstenojis daļēji drošā pasākuma līmeni, lai autosporta pasākumu varētu apmeklēt ikviens - vakcinēti vai pārslimojuši Covid-19, kā arī līdzjutēji, kuri uzrāda negatīvu Covid-19 testu. Biļetes uz autosporta pasākumu pieejamas interneta tirdzniecības portālā www.aula.lv, kā arī norises vietā. Vecpils posma rīkotāji sagatavojuši shēmu, kurā atzīmētas vietas, kur varēs atrasties apmeklētāji un līdzjutēji, kā to prasa valstī noteiktie ierobežojumi.