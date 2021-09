Šodien minirallijs "Karosta 2021"; publicētas ātrumposmu kartes

Sestdien, 25. septembrī, Liepājā un Dienvidkurzemes novadā notiks Latvijas Minirallija kausa izcīņas standarta automobiļu grupā ceturtais posms “Karosta 2021”.

Rallisti pirmos četrus posmus aizvadīs Priekules apkaimē, bet noslēgumā brauks Karostas ielās.

Pirmais ātrumposms "Purmsāti" sāksies pulksten 12.50, bet otro reizi sportisti šo posmu veiks pulksten 15. Otrais ātrumposms "Gramzda" sāksies pulksten 13.15, otro reizi tas tiks veikts pulksten 15.20.

Uz starta izies 123 ekipāžas.

Sacensību laikā sacensību norisei tiks slēgti arī atsevišķi ceļa posmi. Sestdien, 25.septembrī no pulksten 11.50 līdz 18 satiksmei būs slēgti vietējo autoceļu Krogzemji-Purmsāti un Purmsāti-Gramzda posmi, un no pulksten 16:00 līdz 19:30 tiks satiksmei būs slēgtas ielas Liepājā, Karostas industriālā parka teritorijā (Zemgales, Virssardzes, Burtnieku, Manēžas, Beverīnas, Līgas, Trimpus un Vidus iela visā garumā un Turaidas iela posmā no Lazaretes ielas līdz Zemgales ielai).