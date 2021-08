Kas jāzina skatītājiem par šajā nedēļas nogalē Vecpils autotrasē gaidāmo autosporta festivālu, kurā sestdien būs Latvijas autokrosa čempionāta posms, bet svētdien uz starta stāsies folkreisa un Krosa komisijas autokrosa kausa izcīņas dalībnieki.

Sestdien no pulksten 10 Vecpils autotrasē notiks Latvijas autokrosa čempionāta posms. Pulksten 10.15 būs sacensību atklāšana. Savukārt svētdien no pulksten 10 būs folkreisa Vasaras kausa izcīņas trešais posms un Krosa komisijas kausa izcīņas sacensības Pro un AM klasei. Ieejas maksa uz katru no dienām - desmit eiro. Divu dienu biļete iepriekšpārdošanā - 15 eiro. Bērniem līdz 12 gadu vecumam, kā arī pensionāriem un invalīdiem, uzrādot apliecību, ieeja bezmaksas.

Gan sportistiem, gan skatītājiem šajās sacensībās būs jāievēro īpašas drošības prasības, vēsta Viesturs Saukāns, Autocross.lv.

Vecpils sacensību rīkotāji izstrādājuši shēmu, kur varēs atrasties gaidāmo sacensību apmeklētāji, kā to prasa valstī noteiktie ierobežojumi.

Skatītājiem pie ieejas būs jāuzrāda Covid-19 sertifikātu (vakcinēts, izslimojis vai testēts) un identitāti apliecinošu dokumentu. Būs jānosauc arī kontakttālrunis, lai varētu fiksēt skatītāju sarakstā.

Skatītājiem būs tikai viena ieeja - pie pirmajiem biļešu tirgotājiem, braucot no A9 šosejas puses. Skatītāji šoreiz nevarēs iekļūt dalībnieku parkā. Skatītāji trasē tiks dalīti zonās - vienā varēs atrasties vakcinētie un izslimojušie, bet otrā zonā sacensības varēs vērot skatītāji ar negatīvu testu. Uz vietas testu nebūs iespējams veikt.