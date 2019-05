"Rally Liepāja" dalībnieki divas reizes brauks arī ātrumposmā Priekules novadā

Pavasara izskaņā no 24. līdz 26. maijam Kurzemē, tai skaitā Priekules novadā, norisināsies FIA Eiropas rallija čempionāta (ERC) trešais posms “Rally Liepāja”. Pēc sešus gadus gara ceļojuma, trīs pieturvietām ziemā un trīs pieturvietām rudenī, rallijs 2019. gadā pirmo reizi norisināsies gada siltākajā periodā, informē rallija preses sekretārs Jānis Unbedahts.

2019. gadā “Rally Liepāja” ir FIA Eiropas rallija čempionāta un ERC Junioru čempionāta posms, kas bez ātrākajām Eiropas kontinenta ekipāžām uzņems arī Latvijas rallija čempionāta dalībniekus, Latvijas rallijsprinta čempionāta ekipāžas, kā arī autosportistus, kuri startēs ar vēsturiskajām automašīnām – gan sporta, gan regularitātes ieskaitēs. Tāpat “Rally Liepāja” ātrumposmos startēs vēl divu starptautisku sacensību dalībnieki – FIA Eiropas rallija kausa Baltijas rallija kausa ekipāžas un “Abarth” kausa dalībnieki, kuri par uzvaru sacentīsies ar vienādiem “Abarth” 124 automobiļiem. Par papildu sportiskajām aktivitātēm parūpēsies arī “Ātruma Festivāla Kurzeme” dalībnieki.

Sportiskā “tikšanās” ar rallija ekipāžām šogad paredzēta ar īpaši plašu ģeogrāfisko vērienu. Rallija ātrumposmi paredzēti reģionā no Talsiem līdz Liepājai, ļaujot vienā rallijā apvienot Kurzemes ātrumposmu “zelta fondu” – Eiropas rallija čempionāta dalībniekiem piedāvājot iespējami labāko sportisko pieredzi, un rallija skatītājiem skaistākos ātrumposmu skatpunktus. Svētdien, 26. maijā, viens no ātrumposmiem notiks arī netālu no Priekules, starp Gramzdu un Paplaku, kur 18,30 km garajā ātrumposmā SS7/9 rallija ekipāžas startēs divas reizes – plkst. 9.30 un plkst. 11.40.

Lai gan dalībnieku pieteikšanās vēl tikai trupinās, jau šobrīd rallijam ir pieteikušās 11 ekipāžas, kas startēs ar modernākajām un jaudīgajām pilnpiedziņas klases R5 automašīnām – “Škoda Fabia”, “Ford Fiesta” un “Volkswagen Polo”. Arī latviešu rallija tradīcijas tiks droši pārstāvētas – zināms, ka rallijā savu debiju ar pilnpiedziņas R5 auto pieredzēs Mārtiņš Sesks, kā arī pēc ilgāka pārtraukuma ātrumposmos ar “Mitsubishi Lancer Evo X” auto atkal dosies Ralfs Sirmacis. Tikmēr starptautisko konkurenci veidos ne vien tuvāko kaimiņvalstu vai Eiropas valstu braucēji, bet pat dalībnieki no Saūda Arābijas un Japānas.

Iedzīvotāju ievērībai atgādinām, ka rallija norises laikā no 24. līdz 26. maijam gan Priekules, gan citos tuvējos novados tiks ieviestas īstermiņa izmaiņas satiksmes organizācijā, slēdzot atsevišķus ceļu posmus. Aicinām iedzīvotājus būt vērīgiem un, savās gaitās saskaroties ar izmaiņām, būt saprotošiem par neērtībām. Precīza informācija par plānotajām izmaiņām būs atrodama “Rally Liepāja” interneta mājaslapā www.lvrally.com. Tāpat vēršam uzmanību, ka sestdien, 25. maijā, notiks Eiropas Parlamenta vēlēšanas, kādēļ lūdzam ieplānot paredzētos darbus tā, lai paspētu kā vienu, tā otru.

Ieejas biļetes uz FIA Eiropas rallija čempionāta posmu “Rally Liepāja” meklē “Biļešu servisa” tirdzniecības vietās. Tikmēr jaunumi un informācija par “Rally Liepāja” atrodama interneta mājaslapā www.lvrally.com, kā arī sociālajos tīklos Twitter @LVRally, Facebook /LVRally, draugiem.lv /lvrally, YouTube /RallyLiepāja un Instagram /lvrally.

Karti skatīt šeit.