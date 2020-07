Atsākas Liepājas atklātā boulinga čempionāta sezona

Otrdien, 7. jūlijā atpūtas un izklaides centrā “Dzintata boulings” tika aizvadīts šās sezonas 3. posms Liepājas atklātājā čempionātā boulingā, atsākot sezonu pēc piespiedu pauzes saistībā ar COVID19 noteiktajiem ierobežojumiem, informē Liepājas atklātā boulinga čempionāta organizators Kristaps Ruicēns.

Gluži tāpat kā 2. posmā pirms četriem mēnešiem, arī arī šajā turnīrā pieteicās visai liels dalībnieku skaits – 36. Bouleri trīs kvalifikācijas kārtās cīnījās par labāko sešpadsmitnieku, kas deva tiesības kvalificēties pusfināla izslēgšanas raundam.

Pusfinālā iekļuva 6 liepājnieki - Kristaps Ruicēns ar 951 punktu, Jānis Treimanis (923), Kaspars Strēlis (902), Mihails Gņedašs (878) , Toms Šupstiks (873) un Gints Dzenis ar 842 punktiem 5 spēlēs. Kvalifikācijā diezgan labvēlīgi tika ieņemtas vietas, jo pusfinālā nevienam no mājniekiem nenācās spēlēt savā starpā un bija jāpieliek visi pūliņi, lai no tālākas cīņas izslēgtu kaimiņzemes oponentus. Tas izdevās diviem mūsējiem Kristapam Ruicēnam un Kasparam Strēlim, kuriem finālā konkurenci sastādīja lietuvieši Edvinas Špackauskas, Vaclavas Mitkus, Aļgimantas Valinskas, Stasys Munčys, Arūnas Zajauskas un Tomas Gulbinas. Finālā augstāko vietu no liepājniekiem izcīnīja Kaspars Strēlis. Viņš ar 347 punktiem 2 spēlēs ierindojās 6. vietā. Ruicēnam fināla etapā diezgan liela lejupslīde atšķirībā no kvalifikācijas un astotā vieta. 3. posmā triumfēja Vaclavas Mitkus ar apaļiem 400 punktiem, kurš pārņēma vadību arī kopvērtējumā. 2. vietā Edvinas Špackauskas ar 390 punktiem un goda pjedestālu noslēdz vēl viens pirmā trijnieka bouleris Aļgimantas Valinskas. Labākais no Liepājas kopvērtējumā joprojām ir pērnās sezonas līderis Jānis Treimanis, bet pirmajā desmitniekā ielauzās Kaspars Strēlis un Toms Šupstiks. Pilns kopvērtējums redzams mājaslapā dzintaraboulings.lv.

Nākamais posms norisināsies 21. augustā pulksten 18 atpūtas un izklaides centrā „Dzintara boulings”.