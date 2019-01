Ar rekordlielu dalībnieku skaitu slidenajā trasē aizvada "Kurzemes ziemas kausa" posmu

20. janvārī, Druvas lidlauka teritorijā aizvadīts autosprinta seriāla "Kurzemes ziemas kauss 2019" trešais posms. Slidenajā trasē devās rekordliels dalībnieku skaits, kuriem gandrīz trīs kilometrus garā trase bija jāveic trīs reizes. Neplānoti lielais dalībnieku skaits un slidenā trase bija iemesls tam, ka OPEN klašu dalībniekiem, no kuriem lielākā daļa startēja ar sporta ziemas riepām, starts tika dots jau diennakts tumšajā laikā. Absolūti ātrākais bija Ints Jeršovs no Ropažiem, kurš startēja ar Subaru Impreza.

FWD/R klasē pirmais Sandis Žebeks (Renault Clio) no Piltenes, otrais Mārtiņs Roze (VW Golf) Plieņciems un trešais saldenieks Miks Ķenavs (VW Golf). FWD klasē pirmais Ojārs Mednis (Toyota Corolla) no Talsiem, otrais Miks Ķenavs (VW Golf) no Saldus un trešais Kaspars Tiders (Honda Civic) no Tukuma, vēstīts biedrības "EVE autosports" mājaslapā.

RWD/R klasē pirmais Dailis Jansons (BMW), Dailis arī uz pjedestāla RWD klasē kā trešais. Edvards Egle (VAZ 2105) no Tukuma izcīna abās klasēs otrās vietas. RWD/R klasē trešais liepājnieks Oskars Niedols (BMW). RWD klases uzvarētājs Gvido Rozenblūms (BMW) no Aizputes.

4WD/R un 4WD klašu uzvarētājs Artis Vicinskis (Subaru Impreza) no Sabiles. Ventspilnieks Gatis Bunclers (Mitsubishi EVO) otrais 4WD/R klasē un trešais 4WD klasē. Kitija Jeršova (Subaru Impreza) no Ropažiem izcīna otro vietu 4WD klasē, savukārt 4WD/R klasē trešais kuldīdznieks Igors Gerasimovičs (BMW X).

HISTORIC pirmais Intars Peperis (Audi Coupe) no Pūres. Un otrais ar nu jau ekskluzīvu auto saldenieks Uldis Lasmanis, kurš otro reizi Kurzemes ziemas kausā startē ar ZAZ.

Starp DĀMĀM ātrākā Kitija Jeršova (Subaru Impreza) no Ropažiem, otrā vieta saldeniecei Madarai Dzalbei Ķenavai (VW Golf) un trešā Alisei Freibergai (BMW) no Kuldīgas.

JUNIOROS triumfē dalībnieks no Lietuvas Irmantas Buivydas (MG ZR), otrais Daniels Zauka (Renault Clio) no Liepājas, trešais Martins Jēkabsons (BMW) no Alsungas.

OPEN klasēs, dalībniekiem demonstrējot iespaidīgu ātrumu, uzvar Ints Jeršosvs (Subaru Impreza) no Ropažiem, 2WD OPEN klasē ātrākais Sandis Žebeks (Renault Clio) no Piltenes. 4WD OPEN otrais Ventspilnieks Gatis Bunclers (Mitsubishi EVO) un trešais Marks Jeršovs (Subaru Impreza) no Ropažiem. 2WD OPEN klasē otrais Ojārs Mednis (Toyota Corolla) no Talsiem un trešajā vietā tukumnieks Kaspars Tiders (Honda Civic).

Kurzemes ziemas kauss 2019 izcīņā aizvadīti puse no paredzētajiem posmiem. Kausa ceturtais posms norisināsies 3. februārī.