Ar liepājnieces Elzas Tomases uzvaru, Liepājā noslēdzies starptautiskais ITF tenisa turnīrs sievietēm

No 20.līdz 26.janvārim Liepājā norisinājās starptautiskais ITF W15 kategorijas tenisa turnīrs sievietēm “Liepaja Open”. Šāda mēroga sacensības Liepājā tika rīkotas pirmo reizi. Uzvaru šajās sacensībās izcīnīja liepājniece Elza Tomase, kura startēja šāda mēroga sacensībās pirmo reizi.



Latviju starptautiskajā ITF turnīrā “Liepaja Open” kopumā pārstāvēja 9 spēlētājas. No Liepājas turnīrā piedalījās Elza Tomase, Patrīcija Špaka un Alise Vindiga, informē Liepājas Tenisa sporta skolas direktors Elans Zīverts.

Alise Vindiga dalību sacensībās uzsāka ar kvalifikācijas turnīru, kurā ar 2:6 0:6 tika piedzīvots zaudējums Zviedrijas tenisistei Melisai Jasarai (Melis Yasar), līdz ar to vienspēļu turnīrs Alisei bija noslēdzies. Alise papildus piedalījās arī dubultspēļu turnīrā, kurā startēja kopā ar citu Latvijas pārstāvi Alisi Runču. Diemžēl arī dubultspēļu turnīrā tika piedzīvots zaudējums, ar 2:6 5:7 piekāpjoties Annai Parkhomenko (Anna Parkhomenko) no Ukrainas un Lucijai Petruzelovai (Lucie Petruzelova) no Čehijas.

Patrīcija Špaka dalību sacensībās uzsāka jau pamatturnīrā, taču zaudējums tika piedzīvots jau 1.kārtā, piekāpjoties Annai Parkhomenko (Anna Parkhomenko) no Ukrainas ar 3:6 4:6.

Patrīcija Špaka kopā Elzu Tomasi, apvienoja spēkus un piedalījās dubultspēļu sacensībās. Pirmajā kārtā ar 7:6(5) 6:2 tika gūta uzvara pār Igaunijas pārstāvēm – Sofiju Čekļistovu (Sofiya Chekhlystova) un Helēnu Narmontu (Helena Narmont). Ceturtdaļfinālā liepājniecēm pretim stājās ar 1.numuru izsētās tenisistes no Polijas – Veronika Falkovska (Weronika Falkowska) un Martina Kubka (Martyna Kubka). Polietes demonstrēja 1.numura cienīgu spēli un liepājnieces no turpmākās dalības dubultspēļu turnīrā tika izslēgtas ar 6:2 6:3.

Elza Tomase savu pirmo pieaugušo ITF vienspēļu pamatturnīru uzsāka ar 7:5 6:3 uzvaru pār Krievijas tenisisti Poļinu Bakhmutkinu (Polina Bakhmutkina). 2.kārtā Elza ar 3:6 7:6(3) 6:3 pārspēja citu Latvijas tenisisti – Margaritu Ignatjevu. Ceturtdaļfinālā Elza ar 6:4 4:6 7:6(3) pārspēja igaunieti Katrīnu Sāru (Katriin Saar). Ar katru savu nākamo spēli Elza parādīja aizvien stabilāku sniegumu un spēja uzlabot savu spēli, jo turpinājumā, pusfinālā ar 7:6(3) 6:2 tika pārspēta ar 7.numuru izliktā Viktorija Morvajova (Viktoria Morvayova) no Slovākijas, tādējādi nodrošinot savā pirmajā ITF pieaugušo turnīrā savu pirmo finālu, kurā pretim stājās ar 2.numuru izsētā Kvirīne Lemoina (Quirine Lemoine) no Nīderlandes. Pulcējot lielu atbalstītāju pulku tribīnēs, Elza Tomase demonstrēja pārliecinošu cīņassparu un neatlaidību. Ar rezultātu 0:6 6:3 6:1 liepājniece Elza Tomase izcīnīja uzvaru pirmajā sieviešu ITF turnīrā Liepājā!

Pēc uzvaras sacensībās, Elza vēl joprojām nespēja noticēt savam sasniegumam, vēl jo vairāk uzvarot jau savā pirmajā profesionālajā turnīrā. Elza novērtēja arī lielisko atbalstītāju palīdzību saņemties izšķirošajos brīžos. Elza gan norādīja, ka nebūs daudz laika priecāties par uzvaru, jo jau jāgatavojas nākamajām sacensībām – Eiropas jauniešu turnīriem Moldovā, Vācijā un Lietuvā.

Ar uzvaru ITF W15 kategorijas “Liepaja Open” sacensībās, Elza Tomase ir ieguvusi 10 WTA reitinga punktus un nākošnedēļ debitēs pasaules sieviešu tenisa reitingā!

Šīs sacensību nedēļas laikā līdzjutēji bija liecinieki vēl nekad nepieredzētām emocijām un mirkļiem Liepājas tenisā, kamdēļ arī sports ir tik ļoti interesants un aizraujošs. Brīžos kad visi fakti, prognozes un cipari liecina par pretējo, sportā ir iespējams viss, un to mums pierādīja Elza Tomase ar savu sniegumu. Arī sacensību organizatoriem, Liepājas Tenisa sporta skolai un Latvijas Tenisa savienībai, ir neizmērāms prieks un gandarījuma sajūta par lieliski noritējušām sacensībām, kā arī par mājinieces Elzas Tomases pirmo panākumu šāda mēroga turnīrā.

Dubultspēļu turnīrā uzvaru izcīnīja ar 3.numuru izsētās Katjarina Paulenka (Katyarina Paulenka) no Baltkrievijas un Jekaterina Šalimova (Ekaterina Shalimova) no Krievijas, kuras finālā ar 4:6 6:3 12:10 guva uzvaru pār ar 1.numuru izsētajām polietēm Veroniku Falkovsku (Weronika Falkowska) un Martinu Kubku (Martyna Kubka). Pēc sacensībām dubultspēļu uzvarētāja Jekaterina Šalimova (Ekaterina Shalimova) atzina, ka šīs sacensības viņai noteikti paliks atmiņā kā vienas no vislabāk noorganizētajām sacensībām kopumā. Viss kam bija jābūt pieejamam spēlētājām (iesildīšanās laukums, iesildīšanās zona, spēlētāju atpūtas telpa, transports no viesnīcas uz halli) esot bijis nodrošinātas augstā līmenī. Citās sacensībās bieži šīs lietas, organizatoru puses neesot nodrošinātas. Viņa atzina arī, ka Liepājā esot lieliska ēdināšana. Savukārt, otrā dubultspēļu uzvarētāja, Baltkrievijas tenisiste Katjarina Paulenka (Katyarina Paulenka), kura triumfa dienā svinēja arī savu dzimšanas dienu, pateicās visiem sacensību organizatoriem un personālam par fantastiski noorganizētu sacensību nedēļu.

Liepājas Tenisa sporta skolas direktors Elans Zīverts vēlas teikt lielu paldies Liepājas pilsētas pašvaldībai un Latvijas Tenisa savienībai par atbalstu šādu sacensību organizēšanā Liepājā. Šīs sacensības un mūsu sportistu sasniegumi ir pierādījums, ka Latvijas un Liepājas tenisistu līmenis ir ļoti augsts, kā arī tas ir ļoti liels ieguldījums jauno tenisistu attīstībā, jo redzēt tik augsta līmeņa tenisu un mācīties no profesionāliem sportistiem klātienē nav iespējams katru dienu. Papildus uzsverot, ka tas noteikti ir liels papildus grūdiens jauno tenisistu attīstībai, smeļoties motivāciju, sportisko attieksmi, cīņas sparu un azartu no šādām spēlēm.

Latvijas Tenisa savienības Ģenerālsekretārs Kārlis Lejnieks, atskatoties uz Liepājas turnīru, pirmkārt, vēlējās izteikt pateicību Liepājas pilsētas pašvaldībai par veiksmīgo sadarbību. Lejnieks norādīja, ka viņam ir liels prieks par to, ka Liepājas turnīrā uzvarēja spēlētāja no Liepājas. Kā arī to, ka šāda veida sadarbību varētu arī turpināt nākotnē, organizējot dažāda līmeņa tenisa sacensības Liepājā.

Sacensību galvenais tiesnesis Konstantīns Zasjadko atskatoties uz starptautiskajām Liepājas tenisa sacensībām rezumēja, ka sacensībās piedalījās 56 dalībnieces no 17 valstīm un sacentās par 15 000 ASV dolāru naudas balvu, kā arī par WTA reitinga punktiem. Zasjadko norādīja, ka sacensību organizatori nodrošināja visu, kas nepieciešams šāda līmeņa sacensībām – viesnīcu, transportu, kafejnīcu, ITF standartiem atbilstošus laukumus. Spēlētāju iesildīšanās vietu sacensību dalībnieces esot novērtējušas īpaši, jo ne katrā tenisa sporta bāzē esot ierīkotas šādas vietas. Tādēļ Zasjadko vēlējās atzīmēt arī tenisa halles projektētājus, kas šādu vietu bija paredzējuši. Sacensību galvenais tiesnesis atzīmēja arī to, ka sacensību dalībnieces esot bijušas pozitīvi noskaņotas, pateicoties sacensību organizēšanas augstajam līmenim. Konstantīns Zasjadko vēlas pateikties katram Liepājas Tenisa sporta skolas darbiniekam, kā arī Latvijas Tenisa savienībai un Liepājas pašvaldībai par iesaistīšanos. Īpaša pateicība pienākas arī tenisa līdzjutējiem, kuri ieradās klātienē atbalstīt liepājnieci Elzu Tomasi. Novērojumi liecina, ka uz pusfinālu bija ieradušies vairāk par 200 atbalstītājiem, savukārt, uz finālu pat vairāk par 300 līdzjutējiem. Pateicoties līdzjutējiem, sacensību atmosfēra bija fantastiska. Spēlētāji spēlē priekš atbalstītājiem un viņi ļoti novērtē līdzjutēju atbalstu.