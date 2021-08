Andžs Flaksis uzvar "Latvijas Valsts meži" MTB maratona otrajā posmā Madonā

"Latvijas Valsts meži" MTB maratona sezonas otrajā posmā Madonā vīriešiem uzvarēja Andžs Flaksis, kamēr Lelde Ardava sieviešu konkurencē izcīnīja jau otro uzvaru šosezon, informē Latvijas Riteņbraukšanas federācija.

55,7 kilometrus garajā "Toyota" distancē "DTG - MySport" riteņbraucējs Flaksis un Alekss Krasts no "Dobeles dzirnavnieks"/"FeelFree" atrāvās no sāncenšiem, bet pēdējos kilometros ar nelielu pārsvaru uzvaru izcīnīja Flaksis.

Uzvarētājs distanci veica vienā stundā 46 minūtēs un 57 sekundēs, bet Krasts finišēja divas sekundes vēlāk.

Trešo vietu izcīnīja Māris Bogdanovičs, kurš apsteidza Lauri Purniņu un pirmā posma uzvarētāju Oskaru Muižnieku. Labāko sešinieku noslēdza vēl viens "DTG - MySport" braucējs Kārlis Vanags.

Sieviešu konkurencē uzvarēja Ardava no "Veloprofs.lv" vienības, kura uzvaras laurus plūca arī pirmajā posmā Siguldā. Daudzkārtējā Latvijas čempione aiz sevis atstāja Beati Kovgeri no Mālpils sporta kluba "EMU" un Ingu Haritonovu no "Ādaži velo".

Komandu vērtējumā līdere bija "DTG - MySport", kam sekoja "Dobeles dzirnavnieks"/"FeelFree" un "Dako Ziemeļvidzeme".

37 kilometrus garajā "Lielbāta" tautas distancē vīru konkurencē ātrākais bija Jānis Rubiks "Dako Ziemeļvidzeme", kurš finišēja pēc stundas 14 minūtēm un 55 sekundēm, aiz sevis atstājot Latvijas junioru izlases šosejas riteņbraucēju Kārli Klismetu (MSĢ) un Rubika komandas biedru Mārtiņu Daļecki. Pirmajā sešiniekā iebrauca arī pirmā posma uzvarētājs un pērnā gada čempions Ģirts Cirvelis no "Roadex" komandas, kā arī Aivis Karzons un Indulis Bikše.

Sieviešu konkurencē uzvarēja Monta Pauloviča no "Ādaži velo", apsteidzot komandas biedreni Santu Vīksni un Anitu Muižnieci.

Savukārt junioru konkurencē uzvara tika Kārlim Klismetam, otrā vieta viņa komandas biedram Dominikam Timšānam, bet trešā - Oskaram Jaunbērziņam no "Dako Ziemeļvidzeme".

18,5 kilometrus garajā "Mammadaba" veselības braucienā zēnu M-12 grupā ātrākais bija talsinieks Rihards Lozbers, kurš bija ātrāks arī par visiem braucējiem no M-14 grupas. Aiz Lozbera M-12 grupā finišēja Kristers Štrauhmanis no "Ķekavas NSS" un Roberts Straubergs no RRS/"Belo CP", savukārt M-14 grupā uzvarēja Bruno Brēde no "LiVelo"/"Zelta zeme", apsteidzot Kristeru Celitānu un Raulu Ukinu. Meitenēm šajā grupā triumfs Amandai Reilijai Zariņai, otrā bija Loreta Vaisūna, bet trešā Laura Klismete. 12 gadus jauno meiteņu kategorijā Madonas trasi visātrāk pieveica Kate Skujiņa. Otrā vieta tika Ievai Jurēvičai, bet trešā - Unai Lagzdiņai.

Madonā MTB maratona posms atgriezās pēc divu gaudu pauzes. Sacensības nodrošināja sporta un atpūtas bāze "Smeceres sils". Sacensību gaitā bija tehniskāki posmi slēpošanas trasē, kā arī ātrāki gabali pa grants ceļiem, turklāt braucējus ietekmēja arī spēcīgais vējš.

Nākamais seriāla posms gaidāms 15.augustā Priekulē.