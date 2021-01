Anastasija Sevastova WTA rangā saglabā savu pozīciju

Latvijas sieviešu tenisa pirmā rakete Aļona Ostapenko pirmdien atjaunotajā WTA rangā zaudējusi vienu vietu un atrodas 45.pozīcijā, bet kritumu rangā piedzīvojušas arī vēl četras citas pašmāju tenisistes.

Ostapenko šosezon aizvien nav devusies kortā, bet šobrīd jau atrodas Melburnā, kur gatavojas startēt pirmajos turnīros. Tenisiste pēdējo spēli aizvadīja oktobra beigās, bet pretiniecēm jau izdevies nospēlēt vienu turnīru, tāpēc Latvijas sportiste noslīdējusi pozīciju zemāk - 45.

Deviņas vietas zemāk atrodas Anastasija Sevastova, kura pirms nepilnām divām nedēļām Abū Dabī "WTA 500" turnīra pirmajā kārtā ar 2-6, 7-5, 2-6 piekāpās Paulai Badosai no Spānijas (WTA 70.). Zaudējums sezonas pirmajā mačā Sevastovai nav liedzis saglabāt 54.pozīciju rangā.

Tikmēr Diāna Marcinkēviča zaudējusi četras vietas (270.), Daniela Vismane atkāpusies par divām pozīcijām (500.), Kamilla Bartone par piecām (786.), bet Margarita Ignatjeva noslīdējusi vienu vietu zemāk (964.). 1085.pozīcijā aizvien atrodas Elza Tomase, kamēr Darja Semeņistaja saglabājusi 1119.vietu.

Vadošajā desmitniekā par nelielām izmaiņām parūpējusies Abū Dabī "WTA 500" turnīra uzvarētāja Arina Sabaļenka no Baltkrievijas, kurai no desmitās pozīcijas izdevies pakāpties uz septīto.

Ranga vadošais sešinieks palicis nemainīgs. Pirmo vietu aizvien ieņem austrāliete Ešlija Bārtija, tālāk seko rumāniete Simona Halepa, Naomi Osaka no Japānas, Sofija Kenina no ASV un Jeļina Svitoļina no Ukrainas. Čehiete Karolīna Plīškova aizvien ir sestā, tālāk seko Sabaļenka, bet Bjanka Andresku no Kanādas, Petra Kvitova no Čehijas un nīderlandiete Kiki Bertensa atkāpušās par vietu. Titulētā amerikāniete Serēna Viljamsa atrodas 11.pozīcijā.

Dubultspēļu rangā Ostapenko zaudējusi divas vietas un atrodas 21.pozīcijā, taču Sevastova aizvien ieņem 170.vietu. Marcinkēviča zaudējusi vienu vietu (331.), Vismane pozīcijas saglabājusi (712.), bet Semeņistaja atkāpusies par vietu (811.). Ignatjeva aizvien ieņem 1010.pozīciju, kamēr vietu zemāk šajā nedēļā atrodas Bartone (1110.).