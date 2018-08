Aicina uz riteņbraukšanas pasākumu visai ģimenei – "Liepājas velodiena"

Ar sezonas noslēdzošo tematisko riteņbraukšanas aktīvo vakaru, kurā var piedalīties ikviens interesents un velodraugs, ceturtdien, 16. augustā, pulksten 19 aktīvās atpūtas vietā “Beberliņi”, tiks ievadīts pasākums visai ģimenei – “Liepājas velodiena”.

Ikviens interesents pasākumam “Liepājas velodiena”, kas pilsētā norisināsies jau sestdien, 18. augustā, elektroniski vēl var reģistrēties līdz trešdienai, 15. augustam, kluba mājaslapā rkliepaja.lv. Reģistrācija būs iespējama arī uz vietas, pasākuma dienā, bet organizatori atgādina, ka elektroniskā reģistrācija ir ar zemāku dalības maksu, informē riteņbraukšanas kluba „Liepāja” treneris Juris Vilmanis.

Lai pilnvērtīgāk sagatavotos sacensību dienai, organizatori aicina ikvienu interesentu piedalīties pēdējā tematiskā riteņbraukšanas aktīvā vakara norisē. Teorētiskajā daļā profesionāli un pieredzējuši riteņbraucēji dalīsies zināšanās par piemērotāko uzturu pirms sacensībām un citiem garākiem pārbraucieniem, lai organisms tiktu nodrošināts ar nepieciešamajām enerģijas rezervēm. Kā stāsta riteņbraukšanas kluba „Liepāja” treneris Juris Vilmanis, iepriekšējās pāris dienās pirms sacensībām būtu vēlams vairāk uzņemt ogļhidrātus, bet sacensību dienā ir svarīgi ieturēt pareizas brokastis. Detalizētāku informāciju ikviens varēs uzzināt aktīvajā vakarā.

Savukārt aktīvā vakara praktiskajā daļā ikviens dalībnieks tiks iepazīstināts un varēs izbraukt sacensību trasi, lai sestdien, sacensību dienā, justos drošāk un pārliecinātāk.

Atgādinām, ka Liepājas velodienā dalībnieku izvēlei būs pieejamas trīs distances – MTB sporta brauciens (trase ierīkota aktīvās atpūtas vietas “Beberliņi” teritorijā, šķēršļotā apvidū ar dabiskiem un mākslīgiem šķēršļiem. Distance veidota pa meža ceļiem, meža takām un pļavām. Katrai vecumu grupai noteikts apļu skaits, viena apļa garums no 1,1 līdz 2 kilometriem. Apļu skaits un garums atkarībā no vecuma grupas), Ģimenes izturības brauciens (distance no 14 līdz 16 kilometriem bez laika kontroles ar ceļa policijas eskortu pa koplietošanas ceļiem) un pašiem mazākajiem – Bērnu brauciens (trase būs ierīkota starta/ finiša zonā vai netālu no tās. Distances garums no 200 metriem līdz 1,5 kilometriem, atkarīgs no vecuma grupas).

Organizatori sacensību uzvarētājiem un dalībniekiem ir sarūpējuši arī piemiņas balvas. Pirmo trīs vietu ieguvēji katrā vecuma grupā gan MTB sporta, gan bērnu disciplīnās tiks apbalvoti ar medaļām un piemiņas balvām. Visi bērnu un “Ģimenes izturības brauciena” distanču dalībnieki saņem piemiņas diplomus par piedalīšanos Liepājas velodienā. “Ģimenes izturības braucienā” tiek apbalvotas trīs kuplākās (skaitliski) ģimenes-komandas. Turklāt kādam no sacensību dalībniekiem būs iespēja iegūt galveno balvu – jaunu velosipēdu.

Reģistrācija un numuru izņemšana pasākuma dienā, 18. augustā, sāksies no plkst. 10:00, savukārt pirmais starts tiks dots Ģimenes izturības braucienam, kas sāksies plkst. 12:00.