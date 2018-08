Iepirkties – ar savu iepakojumu

Nevienam nav noslēpums, ka savu ērtību dēļ diemžēl mēs lēnām slīkstam pašu atkritumos. Ik gadu Latvijā netiek pārstrādāti vai nenonāk poligonos 275000 kubikmetri atkritumu. Šāds daudzums ir līdzvērtīgs Gaismas pils izmēriem, liecina Latvijas Zaļā punkta dati. Diemžēl Latvijā pārstrādāti tiek tikai 10% no visiem saražotajiem atkritumiem, bet atlikušie 90% tiek noglabāti poligonos.

Interesanti un radoši

Milzīgu daļu no šiem atkritumiem veido pārtikas iepakojumi – plastmasas pudeles, maisiņi, konteineri, plēves utt. Tas viss tika radīts, lai padarītu mūsu ikdienu ērtāku, bet cik ērti mēs jutīsimies, piemēram, peldoties jūrā blakus šiem atkritumiem? Ir ļoti svarīgi saprast, ka katrs no mums ir spējīgs pielikt savu roku, lai samazinātu atkritumu daudzumu, jo, mainoties patērētāja vajadzībām, mainīsies arī ražotājs.

Veicot eksperimentu, dodos uz tirgu un lielveikalu, izmantojot savus daudzreiz pielietojamos iepakojumus. Pētīšu, ko varu nopirkt ar to un cik atsaucīgi būs pārdevēji. Protams, ka šāda iepirkšanās prasa iepriekšēju sagatavošanos, bet šis process var būt diezgan interesants un radošs. Sausos produktus ir iespējams ielikt dažāda veida audumu maisiņos. Tos var iegādāties veikalos vai uzšūt pats. Audumu nav nepieciešams pirkt par dārgu naudu, var izmantot materiālu no pašu novalkātajiem vai apnikušajiem apģērbiem vai gultas veļas. Šādus maisiņus ir viegli izmazgāt un lietot atkal. Arī pārtikas plēvei līdzvērtīgu iesaiņojumu ir iespējams izveidot pašam, izmantojot plānu kokvilnas audumu un bišu vasku, šādus audumus dēvē par vaska lupatiņām. Papīram arī nav ne vainas, bet vaska lupatiņu ir iespējams izmantot vairākas reizes, noskalojot to remdenā ūdenī. Šķidros produktus var pildīt burciņās vai daudzreiz izmantojamos plastmasas traukos.

Pirmā pieturvieta – tirgus

Tirgus ir vieta, kur ar savu iepakojumu ir visērtāk iepirkties, jo lielāko daļu produkcijas var iegādāties uz svara. Produktu izvēle ļoti plaša – dārzeņi, augļi, rieksti, piena produkti, gaļa, zivis un pat pārtika mūsu mājas mīluļiem. Atliek vien dot savu taru un atteikties to visu ielikt plastmasas maisiņā. Tirgotāji ir ļoti pretimnākoši, viņiem šāda prakse ir ierasta lieta. Krējumu un jogurtu man iesver līdzpaņemtajā burciņā, zaļumus un dārzeņus salieku auduma maisiņā, olas pārlieku savā olu trauciņā un atdodu pārdevējam viņa iepakojumu. Daži tirgotāji pat ļoti priecājās, ka nāku ar savu iepakojumu, jo arī viņiem tas ir ietaupījums.

Otrā pieturvieta – lielveikals

Dodos uz lielveikalu ar savu taru un pētu, ko varu iegādāties. Sveramo produktu klāsts ir diezgan plašs, bet ne pilnīgs. Iesvērt var visdažādākos augļus, dārzeņus, cepumus, riekstus, pat kafiju, bet, lai tos aizgādātu līdz kasei, ir nepieciešams ņemt mazo plastmasas maisiņu, ko es šoreiz nevēlos darīt. Ja būtu iespējams nosvērt un izprintēt uzlīmi ar svaru un cenu pirms došanās uz kasi, tad varētu pati iesvērt preci savā maisiņā. Bet diemžēl ne kilogramu kartupeļu, ne kilogramu cepumu nelikšu groziņā bez masiņa, tādēļ šis pirkums man iet gar degunu. Tālāk dodos pie gatavajiem salātiem. Pirms iegādāties, vispirms apvaicājos, vai salātus būs iespējams ielikt līdzpaņemtā trauciņā, uz ko saņemu pozitīvu atbildi. Salātus iesver manā trauciņā un uz tā uzlīmē uzlīmi. To pašu mēģinu ar sieru, kas arī izdodas. Siera gabaliņu man nogriež no lielā siera kluča, ieliek manā trauciņā un uzlīmē uzlīmi. Pēc pozitīvās attieksmes no pārdevējām spriežu, ka man nebūtu problēmas iesvērt jebkuru preci savā traukā, ja to nosver pirms došanās uz kasi. Tā varētu iegādāties svaigo gaļu un zivis, desu vai cīsiņus, kā arī maizes izstrādājumus, kas tiek cepti uz vietas. Pārdevēja gan atzīst, ka šādu pircēju ir ļoti maz. Bet arī no veikala vadības puses nekad neesot izskanējuši signāli, ka šādu praksi lielveikalā nevar pielietot, gluži pretēji – tas ir apsveicami.

Piespiež sagatavoties

Secinu, ka doties iepirkties ar savu iepakojumu neizskatās tik neiespējami. Ne visu ir iespējams šādi iegādāties, bet jāatzīst, ka tieši tie produkti ne vienmēr ir tie veselīgākie un nepieciešamākie. Bez čipsiem un kolas pudeles mēs noteikti varam iztikt. Iepirkšanās, izmantojot savu taru, gribot negribot piespiež ēst veselīgāk, plānot laiku un rūpīgi sagatavoties iešanai uz veikalu. Atklājas, ka cilvēka slinkums un laika trūkums mūs pašus ved postā. Pasaule ir viens nepārtraukts ķēdes loks, nekas nepastāv bez cita ietekmes. Ja piesārņosim dabu, tad caur pārtiku to arī uzņemsim un, savukārt, piesārņosim sevi. Tādēļ būtu laiks katram aizdomāties, ko varam darīt, lai pēc iespējas mazāk atstātu aiz sevis kaitīgo atkritumu.

Materiāls tapis ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu