Zoba implanta priekšrocības

Zobu implanti palikuši ar vien populārāks risinājums tiem, kas kaut kādu iemeslu dēļ ir zaudējuši savus īstos zobus, aplūko zobu implantu cenas. Tie aizstāj dabīgos zobus gan funkcionalitātes, gan vizuālajā ziņā. Šādā veidā cilvēks atkal var justies pārliecināti par savu dabisko smaidu un tā ir arī nepieciešamība, lai saglabātu savas mutes veselību, jo trūkstošs zobs var izraisīt nepatīkamas komplikācijas, ne tikai tukšuma sajūtu nozaudētā zoba vietā.

Ja pacients vēlas iegūt skaistu smaidu un aizvietot zaudētos zobus, zobu implantoloģija būs labākais risinājums, lai to izdarītu, tāpēc, ka šādi zaudēto zobu aizstājēji ir dabiskāki un veselīgāki par citam zobu aizvietošanas metodēm.

Zobu implantus iespējams ievietot jebkurā mutes daļā un aizvietot jebkuru zaudēto zobu un tas ir labāks risinājums ilgtermiņā, jo neveidojas nedabīgas žokļa deformācijas un nepareizs sakodiens, uzzini, kur var atrast implantologu/protēzistu zobu implantu ievietošanai. Šādas deformācijas rodas, ja nozaudētā zoba vietā netiek likts implants vai kāds cits aizstājējs.

Zobu implantu pamatu citiem vārdiem sauc par mākslīgām zobu saknēm. Tie sastāv no titāna elementa jeb skrūves, kas veic zoba saknes funkcijas. Tas ir stabils pamats zoba kronim. Virs titāna elementa piestiprina zoba kroni, kas sastāv no dažādām sastāvdaļām un katram cilvēkam zobārsts piemeklē piemērotāko katram pacientam ņemot vērā pacienta mutes dobuma struktūru, higiēnu un citas lietas, tādā veidā sasniedzot perfektāko rezultātu, lai pacients atkal varētu smaidīt ar veselīgu smaidu. Zobu protezēšanas profesionāļi veic šīs darbības bez problēmām, jo šī metode mūsdienu zobārstniecībā ir jau pāris dekādes. Ar vietējo anestēziju zobārsts pacientam nodrošinās to, ka netiks justas sāpes, pacients jutīs tikai nelielas vibrācijas.

Pēc zobu implanta ievietošanas procedūras zobārsti sāpju gadījumā lietot ibuprofēnu, dzīšanas periodā zobu birstes vietā lietot mutes skalojamo līdzekli, lai ar zobu birsti neskartu dzīstošo brūci. Iesaka izvairīties no pārāk karsta, auksta cieta vai graudaina ēdiena lietošanas uzturā.

Profesionāli zobu implanti pilnībā novērš nepareiza sakodiena izveidošanos, un pilnībā saglabā košļāšanas spējas.Sirowa Clinic zobārsti varēs palīdzēt noskaidrot problēmas un profesionāli veikt zobu implantu procedūras, kas pavērs iespēju dabiska smaida baudījumam. Šo procedūru iespējams veikt arī jauniešiem.

Meitenēm, ja nepieciešams, šo procesu var veikt jau 16-17 gadu vecumā, bet zēniem šis process ir vēlāk, pēc 19-20 gadu vecuma, kad pārējā mutes dobuma attīstība ir nostabilizējusies. Jāatceras arī, ka, lai gan tie ir mākslīgie zobi, tiem nepieciešama mutes higiēna, jo, ja mutē ir pārāk daudz nelabvēlīgu baktēriju, tās var izraisīt smaganu iekaisumu. Nepareiza zobu aprūpe var izraisīt mākslīgo aizstājēju zudumu. Zobu implanti dos ilgstošu ieguldījumu zobu veselībā un uzlabos vispārējo veselību.