Ziemas riepas vai vissezonas - kādas labāk izvēlēties?

Kā jūs paspējāt saprast, man bieži uzdod jautājumus par riepām. Un viens no populārākajiem jautājumiem ir: “Vai man ir vajadzīgas ziemas riepas, var būt izvēlēties vissezonas jeb universālās riepas?” Dzīve ir pārāk īsa lai satrauktos par riepām, tāpēc esmu sagatavojis atbildes uz biežāk uzdotiem jautājumiem.



Kad ir jāliek ziemas riepas?

Ziemas riepas nodrošina izcilu protektora saķeri ar ceļa virsmu, kad gaisa temperatūra paliek zemāka par +7 °C. Jums nevajag gaidīt pirmo sniegu.

Latvijas likums nosaka, ka no 1. decembra līdz 1. martam automobiļu, kuru pilna masa nepārsniedz 3,5 tonnas, kā arī to piekabju riteņiem jābūt aprīkotiem ar ziemas vai universālām riepām. Auto riepu protektora dziļumam ir jābūt ne mazākam par 4 milimetriem.

Informācija par citām Eiropas valstīm atrodama šeit (jāizvēlas attiecīgā valsts).



Ar ko ziemas riepas atšķiras no universālām?

Vissezonas riepas kā Nexen NBLUE 4 SEASON, ir paredzētas izmantošanai dažādos laika apstākļos — braukšanai pa sausu ceļu, mitru ceļu un plānu sniega kārtu. Ziemas riepas garantē drošu braukšanu gan sniegā un slapjdraņķī, gan uz ledus. Kā piemēru var paņemt Sava Eskimo Ice. Vissezonas riepu gumija pie zemām temperatūrām paliek cietāka, riepu protektoram ir mazāk lameļu, tāpēc starp ceļu un riepām ir sliktāka saķere. Bet ziemas riepām tiek izmantots speciāls gumijas sastāvs, kas ļauj protektoram palikt elastīgam pat pie ekstrēmi zemām temperatūrām un nodrošināt maksimālu saķeri un īsāku bremzēšanas ceļu.



Man ir pilnpiedziņas auto, tāpēc man nav vajadzīgas ziemas riepas, pareizi?

Atvainojos… tā tas nav. Auto ar pilnpiedziņas sistēmu nodrošina labāku saķeri ar ceļu pie pāatrinājuma, sadalot jaudu uz visām 4 riepām. Bet 4x4 nepalīdz nobremzēt.



Ko nozīmē “M+S” un “3PMSF sniegpārsliņas” simbols?

Daudzi cilvēki domā, ka šiem apzīmējumiem ir viena un tā pati nozīme. Īstenībā, šiem apzīmējumiem nav nekā kopīga. Marķējums M+S nozīmē, ka šī riepa ir ar paaugstinātas caurgaitas īpašībām, bet ne universālās jeb vissezonas. Universālās riepas var identificēt pēc simbola AW (Any weather — jebkāds laiks) vai AS (All Seasons — visas sezonas). Ar M+S marķējumu tiek apzīmētas visas ziemas riepas (ieskaitot riepas ar radzēm), universālās, dubļu riepas un pat var gadīties ieraudzīt M+S uzrakstu vasaras riepām.

3PMSF sniegpārsliņas simbols apzīmē, ka riepas ir oficiāli apstiprinātas lietošanai ziemā.



Vai es varu izmantot savas ziemas riepas arī vasarā?

Es noteikti nerekomendētu. Ja ziemas riepas tiek lietotas arī vasaras sezonā, jārēķinās ar to, ka tās dils ievērojami straujāk, sliktāk turēsies uz sausa ceļa un palielinās degvielas patēriņu. Ziemas riepu izmantošana vasarā gala rezultātā jums izmaksās dārgāk nekā turēt divus riepu komplektus. Radžotas riepas vasarā izmantot ir aizliegts.

Izvēlēties ziemas riepas



Izvēlēties vissezonas riepas