ZĀĻU TĒJU STĀSTS

Zāļu sieva Aija Brūna jau 11 gadus audzē un vāc zālītes Kazdangas pļavās un mežos, lai vietējo veikalu plauktos un tirdziņos nonāktu Dangas zāļu tējas.

Kā īsti top zāļu tējas un kas šajā dzērienā ir tik īpašs? Par to Aija ir gatava pastāstīt sīkāk.

Kas īsti ir zāļu tēja?

Nekas sarežģīts! Es teiktu, ka zāļu tēja ir izžāvētu augu lapu, ziedu un reizēm arī augļu aplējums ar karstu ūdeni. Tā dzerama tad, kad ūdens ir mainījis krāsu un garša ievilkusies - tas notiek 5-15 minūtes pēc apliešanas. Tēja, kas ilgāk ievilkusies mēdz kļūt rūgta un stipra. Zāļu tējas var lietot gan atsevišķi (mono tējas), gan maisījumu veidā (jauktās tējas).

Kāpēc maisījumi ir labāki par mono tējām?

Mono tējas nav ieteicams lietot ilgstoši - tās ik pa laikam jāpamaina un jādzer kāda cita. Piemēram, ilgstoši dzerot piparmētru var sabojāt redzi, bet maisījumā mijiedarbjoties ar citām zālītēm negatīvās ietekmes nebūs, zālītes viena otru neitralizēs.

Kā tēja nonāk līdz veikala plauktam?

Viss sākas pļavā. Es pati tējas lasu Kazdangas apkārtnes pļavās un mežos, apmēram trešdaļu no visiem augiem audzēju pati. Katrai zālītei ir sava vieta, kur tā aug.

Augu lapas un ziedus lasu grozā. Mājās aiznesot, zaļos augus sasmalcinu. Plānā kārtā nolieku uz žāvēšanas galdiem un periodiski apmaisu. Atkarībā no āra temperatūras, žāvētava uzkarst līdz 30-40 grādu temperatūrai, un 3-5 dienu laikā tēja izžūst. Tad tēju lieku kastēs glabāšanai. Kad ir pieprasījums, sastāvdaļas maisu kopā un pakoju paciņās. Tāda tēja arī attopas veikala plauktā vai tirdziņā.

Vai latvieši ir aktīvi tējotāji?

Ja runa par tēju lasīšanu, tad laucinieki lielākoties tās savāc paši. Pilsētniekiem ir grūtāk - viņi nezin īstās vietas un viņiem lasīt tējas ir sarežģītāk - speciāli jābrauc un jāmeklē. Vēl ir ļaudis, kas pavasarī saka, ka paši salasīs, bet rudenī nāk un pērk.

Pircēji ir dažādi. Ir tādi, kam garšo, tādi, kas vienkārši dzer tējas ikdienā un tādi, kas ar tējām grib ārstēties. Īsti tējas dzērāji tās vairāk pērk tirdziņos, nevis aptiekās un lielveikalos. Kurzemniekiem jādzer Kurzemes tēju un latgaļiem - Latgales. Labākās un piemērotākās ir tās zālītes, kas aug pašam pie mājas.

Kas ir vispopulārākās Dangas tējas?

No maniem maisījumiem populārākie ir "Vesels kā rutks", "Vakara tēja" un "Spēka tēja".

Sanākusi laba kombinācija – ir garšīgas un palīdz tam, kam domāts. Parasti maisījumiem sākumā izdomāju kādām vajadzībām gribu uztaisīt tēju, tad skatos gudrās grāmatās kādas zālītes varētu derēt. Pielieku kaut ko garšai un skaistam izskatam. Cenšos, lai pamata garšas būtu dažādas - vienai raudene, otrai piparmētra un tamlīdzīgi.

Kāpēc ir labi dzert zāļu tēju?

Tēja ir brīnišķīgs dzēriens! Tas ir arī domāšanas veids - dzert nevis kafiju no Brazīlijas vai melno tēju no Šrilankas, bet zāļu tēju no Latvijas pļavas. Tēja ir no “saknēm” - tas ir mūsējais, vietējais, tāpat kā tautasdziesma.

Iepazīsties ar Aijas tējām no Kazdangas: www.danga.lv!