Wolt no 9. februāra uzsāk darbu Liepājā

Ēdienu piegādes uzņēmums Wolt sācis paplašināties Latvijas reģionos. No 9. februāra Liepāja būs pirmā pilsēta ārpus Rīgas, kur tagad būs pieejami Wolt platformas pakalpojumi – bezkontakta ēdienu un ātrās pārtikas preču piegādes. Pie tam sākumperiodā visiem liepājniekiem ēdienu un pārtikas preču piegādes būs pieejamas par īpaši pazeminātu pakalpojumu cena 0.99 – 1.99 EUR.



Wolt vadītāja Baltijā Līsa Ristala uzsver, ka visiem Liepājniekiem ir sarūpēta arī dāvana – ikvienam jaunajam Wolt aplikācijas lietotājam, tiks piešķirta 6 eiro atlaide pirmajam pasūtījumam. Atlaidi būs iespējams saņemt, pievienojoties platformai un ievadot jaunā lietotāja kodu “LIEPAJA”.

Sākotnēji Wolt nodrošinās ēdiena un pārtikas preču bezkontakta piegādes no vairāk nekā 20 restorāniem un 10 tirdzniecības vietām, ieskaitot RIMI. Wolt bezkontakta ēdienu piegādes Liepājā nodrošinās gan no tādiem restorānu tīkliem kā TIAMO grupa un Hesburger, gan arī individuālajiem restorāniem kā Bel Cibo, BB Cafē, Rīve, Grēēks un Bruno Bārs. Paplašinot darbību Liepājā, pakāpeniski palielināsies arī pieejamo restorānu un veikalu klāsts un līdz ar to arī ēdienu un piedāvāto preču izvēles iespējas. Latvijā kopumā Wolt platformā šobrīd ir iespējams pasūtīt ēdienu jau vairāk nekā no 550 restorāniem un pasūtīt preces no vairāk nekā 70 tirdzniecības vietām.

“Liepāja ir pirmais reģions ārpus Rīgas, kur uzsākam ēdiena un pārtikas preču piegādes. Nākotnē izskatām iespēju paplašināt darbību arī citās reģionu pilsētās, ja jutīsim pieprasījuma un apgrozījuma potenciālu. Kopš darbības uzsākšanas Latvijā 2017. gadā visu laiku esam novērojuši stabilu intereses pieaugumu ēdienu piegādes jomā. Un šobrīd līdzīgas tendences ir novērojamas arī pārtikas preču piegādes jomā. To ietekmē gan tehnoloģiju attīstība un iedzīvotāju ieradumu maiņa, gan arī cilvēku vēlme iegūt vairāk brīva laika savām interesēm. Protams, pašreizējā situācijā papildus stimulējošs faktors ir nepieciešamība izvairīties no drūzmēšanās un ievērot sociālo distancēšanos, lai neapdraudētu ne savu, ne citu cilvēku veselību. Un bezkontakta ēdienu un pārtikas preču piegādes ir viena no iespējām, kas ļauj ērti un droši strādāt attālināti, kā arī vairāk laika veltīt ģimenei vai sev interesantiem brīvā laika pavadīšanas veidiem,” skaidro L. Ristala.

“Ikviena jauna pilsēta, kurā mēs varam sākt piegādāt ēdienu un pārtikas preces, ir nozīmīgs notikums visai Wolt komandai. Pie tam tik ziemīgs sākums pilsētā, kurā piedzimst vējš visiem noteikti paliks atmiņā. Prieks, ka Liepāja mūs sagaidīja ar tik necerētu biezu ziemas segu, kādu sen neviens no mums nebija redzējis,” atzīst L. Ristala.

Lai izmantotu Wolt ēdienu un pārtikas preču piegādes pakalpojumus, vispirms nepieciešams lejupielādēt uzņēmuma aplikāciju – Google play (Android tālruņu lietotājiem) un App Store (iOS tālruņu lietotājiem). Lietotne palīdzēs izvēlēties piemērotāko pakalpojumu, automātiski piedāvājot tuvākos restorānus vai tirdzniecības vietas, ņemot vērā klienta atrašanās vietu.

Wolt ir tehnoloģiju kompānija, kas piedāvā ērtu un vienkāršu ēdienu un pārtikas preču piegādi uz mājām vai biroju. Helsinkos bāzēts uzņēmums darbojas vairāk nekā 23 valstīs un vairāk nekā 129 pilsētās, piegādājot ēdienus no vairāk nekā 30 000 restorāniem ar vairāk nekā 60 000 kurjerpartneriem. Wolt ir dibināts 2014. gadā, bet Latvijā darbību uzsāka 2017. gadā.