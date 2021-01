Velti 5 minūtes sava pensiju 2.līmeņa izpētei un nezaudē nākotnes naudu

Pensiju 2.līmeņa nauda nav kaut kas abstrakts. Tā ir jebkura strādājoša iedzīvotāja nauda, kur aiz katra eiro ir noteikts personas kods.

Šobrīd kopumā pensiju 2.līmenī ir uzkrāti aptuveni 5 miljardi eiro, kas tuvākā vai tālākā nākotnē veidos daļu no iedzīvotāju pensijām. Ignorējot to, kas pārvalda tavu pensiju 2.līmeņa uzkrājumu vai kā šī nauda tiek ieguldīta, tu jau šobrīd visticamāk zaudē savu naudu.

Pensiju 2.līmenī katru mēnesi tiek novirzīti 6% no tavas algas

Zini, ka tavu nākotnes pensiju veidos trīs dažādi naudas grozi:

pensiju 1.līmenis – tā ir nauda, ko tev kā pensionāram maksās no tā brīža strādājošo sociālajām iemaksām, pensiju 2.līmenis – tā ir daļa (6%) no tavas algas (pirms nodokļu nomaksas), ko šobrīd katru mēnesi automātiski ieskaita tevis izvēlētajā pensiju plānā, pensiju 3.līmenis – tā ir nauda, ko vari brīvprātīgi krāt jau šodien, lai, sasniedzot pensijas gadus, tavi ikmēneša ienākumi būtu līdzvērtīgi tam ienākumu līmenim, pie kura esi pieradis šobrīd.

Ja tu pats neesi izvēlējies, kas pārvaldīs tavu pensijas 2.līmeņa naudu, tas nenozīmē, ka tu nekrāj. Šādā gadījumā pēc automātiska principa tavs uzkrājums tiek nodots kādam no pensiju pārvaldītājiem. Un, kas svarīgi, tava nauda tiks ieguldīta konservatīvajā pensiju plānā. Tas nozīmē – mazākas peļņas iespējas. Ja līdz pensijai tev ir vairāk nekā 10 gadi, tad šādā veidā tu pazaudē savu naudu jeb iespējas likt naudai pelnīt.

Izvēlies savam vecumam atbilstošu pensiju plānu

Tas, ko ikvienam iedzīvotājam vajadzētu darīt, ir izvēlēties savam vecumam atbilstošu pensijas plānu. Swedbank piedāvājumā tie vairumā gadījumu būs dzīves cikla plāni. Īsumā tas nozīmē, ka šie plāni mainās līdz ar pensiju 2. līmeņa dalībnieku vecumu un nodrošina – jo pensijas vecums tālāk, jo nauda tiek ieguldīta aktīvāk ar lielākām peļņas iespējām, savukārt, jo pensija tuvāk, jo drošāki kļūst ieguldījumi, lai nepieļautu esošā uzkrājuma samazināšanos dēļ krīzēm finanšu tirgos.

Atceries, ka no tava izvēlētā ieguldījumu plāna darbības rezultātiem lielā mērā ir atkarīgs tavas pensijas lielums vecumdienās!

Kā uzzināt, kur tu krāj savai pensijai?

Lai uzzinātu, kas pārvalda tavu pensiju 2.līmeņa naudu un kāds pensiju plāns ir izvēlēts, jādodas uz portālu latvija.lv. Šajā vietnē iespējams arī mainīt pensijas pārvaldītāju un izvēlēties pensiju plānu, kas atbilst tavam vecumam. Turklāt ir iespējams izdarīt izvēli un savu pensiju 2.līmenī esošo naudu atstāt mantojumā. Tas nozīmē - ja nesasniegsi pensionēšanās vecumu, tava uzkrātā nauda tiks nodota kādam no tuviniekiem. Tātad, ja tev nav apgādājamo, nauda netiks zaudēta, bet paliks ģimenē un būs papildu finansiāls atbalsts kādam no savējiem.

Šīs dažas minūtes iedziļināšanās par to, kas notiek ar tavu pensijas uzkrājumu, noteikti ir tā vērtas, jo tev ir iespēja parūpēties ne tikai par savu, bet arī tuvinieku labklājību nākotnē. Pensiju 2.līmeņa uzkrājums ir tikpat svarīgs, kā jebkurš cits uzkrājums, tāpēc pret to jāattiecas ar atbildību.

Kāpēc izvēlēties Swedbank kā savu pensiju 2.līmeņa pārvaldītāju?

Swedbank piedāvā trīs dzīves cikla plānus atbilstoši dažādām vecuma grupām, turklāt šo plānu nauda tiek ieguldīta ilgtspējīgi, un arī inovatīvos vietējos Latvijas un Baltijas uzņēmumos. Nesenajā Covid-19 finanšu krīzē ilgtspējīgi ieguldījumi apliecināja savu efektivitāti un piedzīvoja mazāku vērtību kritumu, nekā citi ieguldījumi.

Swedbank ir ilggadēja pieredze ieguldījumu veikšanā, ko apliecina fakts, ka jau šobrīd ir cilvēki, kur papildu valsts garantētajai pensijai saņem savu pensiju 2.līmeņa uzkrājumu.

Swedbank piedāvā vienas no zemākajām komisijām tirgū par pensijas uzkrājumu pārvaldīšanu. Jo zemākas komisijas, jo vairāk naudas paliek tavā uzkrājumā.

Uzkrājums pensijai ir ilgtermiņa ieguldījums, tāpēc svarīgi izvēlēties uzticamu un pieredzējušu pārvaldītāju!