Vēlies izlietnes no mākslīgā akmens? Ieskaties Korte.lv

Izlietnes un citi vannasistabas un virtuves izstrādājumi no mākslīgā akmens pēdējos gados strauji iekarojuši popularitāti arī Latvijā. Arvien biežāk mākslīgais akmens tiek izvēlēts kā alternatīva keramikas un metāla izlietnēm. Mākslīgā akmens izstrādājumi kā paliekošs un pieprasīts risinājums ienākuši arī privātajos mājokļos. Izlietnes ir viens no elementiem, ko var izgatavot no mākslīgā akmens, izmantojot visas šī materiāla piedāvātās iespējas un priekšrocības.

Izlietnes no mākslīgā akmens – jebkurā formā un izmērā

Viena no galvenajām mākslīgā akmens priekšrocībām ir iespēja no šī materiāla izgatavot jebkura izmēra un formas izstrādājumus, tajā skaitā arī izlietnes. Mākslīgais akmens ir uz akrila bāzes veidots kompozītmateriāls, no kura ražošanas procesā var panākt tiešām daudzveidīgas formas. Materiāls pieejams dažādās krāsās, tam ir augsta fiziskā un ķīmiskā izturība, kas to padara lieliski piemērotu lietošanai virtuvē un vannasistabā.

Izlietnes no mākslīgā akmens var pasūtīt kādā jau no Korte.lv piedāvātajiem dizainiem, piemeklējot savam mājoklim un vajadzībām atbilstošāko. Bet, ja neatrodat tieši tādas izlietnes, kādas esat iedomājušies, iespējams izgatavot arī individuālus un nestandarta pasūtījumu, lai izlietnes pieskaņotu oriģinālam interjeram, panāktu kādu īpašu vizuālo efektu vai krāsu salikumu. Iespēja variēt ar formu un izmēru paver tiešām ļauj gaumīgi iekārtot arī nelielas telpas un zonas, kur neder standarta risinājumi.

Izlietnes ir monolīts izstrādājums, ko viegli tīrīt

Vēl viena no mākslīgā akmens būtiskām priekšrocībām ir tā, ka materiāls ir bezporains, izturīgs pret dažādām vielām, kuras neuzsūcas virsmā, tam ir arī praktiski nemanāmas šuvju vietas. Tas padara šādas izlietnes viegli tīrāmas ar jebkuriem ikdienā lietotiem sadzīves tīrīšanas līdzekļiem, nodrošinot augstākos higiēnas standartus. Savienojuma vietās nesakrāsies netīrumi, neveidosies pelējums un baktērijas. Pat ilgstošas lietošanas un tīrīšanas rezultātā mākslīgā akmens izlietnes nezaudēs savu labo izskatu.

Izlietne kā dizaina elements, ko saskaņot ar interjeru

Mūsdienās izlietnes vairs nav tikai praktisks un bezpersonisks santehnikas elements. Tā ir daļa no interjera, ko iespējams izveidot gan kā pamanāmu un oriģinālu objektu, gan gaumīgi saskaņot ar jau esošā interjera stilu un krāsām. Tāpēc mākslīgais akmens ir ļoti pateicīgs materiāls, jo piedāvā daudz formu, krāsu un izmēru variāciju. Kā arī iespējams mākslīgo akmeni kombinēt ar citiem materiāliem, radot gaumīgu interjera ansambli.



Kādas mākslīgā akmens izlietnes piedāvā Korte.lv

Izlietnes ir viens no uzņēmuma Korte.lv ražotajiem mākslīgā akmens izstrādājumiem, kas ieguvis lielu pieprasījumu no klientu puses. Korte.lv izstrādājis vairākus standarta izlietņu modeļus, kas radīti, pamatojoties uz ilgstošu pieredzi, klientu prasībām un tipveida virtuvju mēbeļu izmēriem. Klientiem pieejamas 24 formu un veidu standartizētās virtuves izlietnes, kas pilnībā izgatavotas no mākslīgā akmens. Kā arī pieejamas virtuves izlietnes, kurām ir metāla dibens. Tas nodrošina izlietnes spēju turēties pretī jebkurai mehāniskai un temperatūras noslodzei. Korte.lv ražo arī 26 dažādu formu un izmēru standartizētas vannasistabas izlietnes, kuras iespējams ielīmēt vannasistabas virsmā bez redzamām savienojuma vietām.

Korte.lv izgatavos arī jebkuras nestandarta izlietnes, kādas klients ir iecerējis. Atliek tikai ļauties saviem sapņiem un idejām, par to realizēšanu parūpēsies Korte.lv pieredzējušie meistari, kuri strādā ar modernākajām ražošanas iekārtām.

Vairāk par Korte.lv mākslīgā akmens izlietnēm varat uzzināt: https://korte.lv/izlietnes/.