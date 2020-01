Vēdera parazīti – kā izvairīties no inficēšanas un kā atbrīvoties

Doma vien par to, ka mūsu organismā varētu būt parazīti, šķiet ļoti nepatīkama. Tomēr vēdera parazīti ir diezgan izplatīta problēma, ko daudzi nemaz tā īsti neapzinās, jo simptomi ne vienmēr ir tādi, kas liek domāt par parazītu iespējamību. Saslimt ar vēdera parazītiem var diezgan viegli, jo parazītu oliņas atrodas apkārtējā vidē. Tās var iegūt no priekšmetiem, nemazgātiem augļiem un dārzeņiem, arī dārza darbos, no mājdzīvniekiem, fiziska kontakta ceļā.

Pazīmes, kas var liecināt par vēdera parazītiem

Visbiežāk inficēšanās notiek tieši ar spalīšiem un cērmēm, bet retums nav arī un lenteņi. Par to, ka varētu būt darīšana ar nelūgtiem viesiem zarnu traktā, var liecināt dažādi simptomi. Biežāk izplatītie simptomi, kas var liecināt par vēdera parazītu klātbūtni, ir:



nieze anālās atveres apvidū, it īpaši vakaros un naktīs;

nespēks un nogurums;

sāpes vēderā, caureja, slikta apetīte;

svara izmaiņas;

urīnceļu iekaisums;

galvassāpes, nemiers;

vizuāla parazītu identifikācija fēcēs u.c.



Lai precīzi noteiktu, vai ir notikusi inficēšanās ar parazītiem un izvēlētos piemērotāko ārstēšanas metodi, jādodas pie ārsta un jāveic gan asins, gan fēču analīzes. Tas dos precīzāku informāciju, ar kādu parazītu ir darīšana, un ļaus to efektīvāk apkarot.

Par šādu situāciju noteikti nevajag kaunēties, labāk veikt pārbaudes un savlaicīgi uzsākt ārstēšanos, nevis ignorēt situāciju, pazeminot savu dzīves kvalitāti, apdraudot veselību un arī turpinot netīši inficēt citus. Paši no sevis šie parazīti nevar pazust, tāpēc ātrāk jāuzsāk ārstēšana.



Vēdera parazīti – īpaši izplatīti bērnudārzniekiem

Vēdera parazīti ir izplatīta problēma tieši bērnudārza vecuma bērniem, jo viņiem vēl nav pietiekami efektīvi higiēnas ieradumi, viņi viens ar otru ir ciešā kontaktā, kā arī iepazīst pasauli caur muti, kas ir ātrākais veids, kā nogādāt organismā parazītu oliņas.

Vecākiem jābūt lietas kursā par šādas problēmas iespējamību un jāmāk atpazīt pazīmes, kas varētu liecināt, ka bērnam ir vēdera parazīti. Bieži vien iesaka bērniem veikt profilaktisko pretparazītu terapiju, lai izslēgtu šo problēmu arī tad, ja nav nekādu pazīmju. Tomēr nevajag satraukties vai īpaši pārdzīvot, ja ar bērnu tas ir noticis, jo bērnudārza vecumā tā uzskatāma par ierastu problēmu. Protams, tas nenozīmē, ka nav jāmēģina no inficēšanās izvairīties.

Jāārstējas visai ģimenei

Ja mājās kādam ir konstatēti vēdera parazīti, tad ārstniecības kurss nepieciešams visiem mājiniekiem, ne tikai inficētajam. Saslimšana var būt arī citiem, bet vēl bez simptomiem, bet tas jau ir veids, kā atkal inficēšanās loks var uzsākties no jauna. Lai ārstēšana būtu efektīva, pretparazītu medikamenti jālieto visai ģimenei.

Viens no biežāk izmantotajiem bezrecepšu medikamentiem pret parazītiem ir Helmintox, kas pieejams tablešu veidā pieaugušajiem un suspensijas veidā bērniem. Helmintox daudzums jāpielāgo ķermeņa svaram, kā arī pēc divām līdz trīs nedēļām jālieto atkārtoti, lai novērstu jaunu inficēšanos. Helmintox var lietot arī profilaktiskos nolūkos, lai izslēgtu iespēju, ka organismā ir kādi nelūgti viesi.



Kā izvairīties no inficēšanās

Vislabākais veids, kā samazināt iespēju, ka organismā iekļūst parazītu oliņas, ir sekot līdzi galvenajiem riska faktoriem un tos novērst. Darbības, kas palīdzēs izvairīties no inficēšanās: