Vadošā zobārstniecība Latvijā

Skaisti un veselīgi zobi - uz šādu mērķi tiecas gandrīz katrs cilvēks. Ikdienā vairums cilvēku lielu uzmanību pievērš pareizai zobu kopšanai un atbilstošai mutes dobuma higiēnai, taču ir svarīgi atcerēties, ka labas zobārstniecības klīnikas izvēle un regulāra zobārsta kabineta apmeklēšana arī ir neatņemamās zobu kopšanas sastāvdaļas.

Zobārstniecība 24 stundas diennaktī

Dr. Jūlijas Katkevičas diennakts zobārstniecības klīnika tika dibināta 2013. gadā un uz doto mirkli ir viena no retajām Rīgas zobārstniecībām, kas sniedz palīdzību 24 stundas 7 dienas nedēļā.

Lai arī zobārstniecība atrodas Pārdaugavā, pacienti pēc akūtas un plānveida palīdzības vēršas ne tikai no visas Rīgas, bet arī no pārejām pilsētām.

Klīnikas dibinātāja un vadošā zobārste Dr. Jūlija Katkeviča, bez kuras nebūtu eksistējusi Latvijas modernākā zobārstniecība, ir zobārsts ar 21 gada pieredzi. Dr. Katkeviča ir 7 strādājusi Sejas un žokļa ķirurģijas centra akūtās palīdzības nodaļā. Tieši pateicoties tur iegūtajam zināšanām Dr. Jūlijai Katkevičai ir plaša pieredze tieši sarežģītu gudrības zobu un citu ķirurģisko manipulāciju veikšanā.



Visa veida palīdzība

Klīnikā strādā pieredzējušu ārstu komanda, kas palīdz visa vecuma pacientiem ar dažāda veida mutes dobuma saslimšanām. Zobārstniecība piedāvā palīdzību ar dažāda veida problēmu risināšanu - zobu infekcijas, nepareizs sakodiens, gudrības zobi, zobu estētika, nozaudētie zobiem, zobu higiēna, zobu protezēšana, zobu jutīgums, slikta elpa u.c. Klīnikas personāls ir sertificēts, lai palīdzētu jebkurā situācijā, sākot ar akūtu sāpju ārstēšanu līdz pat sarežģītai gudrības zobu ekstrakcijai.

Kāpēc izvēlēties Dr. Jūlijas Katkevičas diennakts zobārstniecību?

Dr. Jūlijas Katkevičas diennakts zobārstniecība ir vadošā un modernākā Latvijas zobārstniecība, turklāt tā ir viena no retajām stomatoloģijas klīnikām Latvijā, kas sniedz palīdzību visu cauru diennakti. Klīnikai ir viegla piekļūšana - tās pagalmā ir pieejama autostāvvieta un netālu no zobārstniecības atrodas 5. tramvaja pietura. Klīnikas personāls novērtē katru savu pacientu un zina, ka to vēlmes ir ļoti atšķirīgas. Tieši tāpēc katram pacientam tiek nodrošināta individuāla pieeja un visefektīvākā ārstēšana.