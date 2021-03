Uzņēmums un SEO: Kā plānot investīcijas?

Saskaroties ar digitālo mārketingu, uzņēmējiem bez priekšzināšanām ir viegli apjukt plašajā piedāvājumu klāstā. Mārketinga aģentūras piedāvā sociālo tīklu reklāmas, Adwords reklāmas un SEO jeb organisko meklētājsistēmu optimizāciju. Ja pirmo divu reklāmu būtība ir diezgan skaidri nodefinēta, tad ar SEO ir nedaudz sarežģītāk. Šis pakalpojums ietver vairākas komponentes, līdz ar to cenas novērtēšana norit citādāk. Kā? Uzzini zemāk!

Kas ir SEO optimizācija?

Lai novērtētu, vai vispār SEO pakalpojums uzņēmumam ir nepieciešams, vispirms ir jāsaprot, kas tas ir. SEO ir abreviatūra vārdiem search engine optimization, kas latviski nozīmē meklētājsistēmu optimizāciju. Šāda optimizācija nepieciešama tiem, kuri vēlas palielināt cilvēku plūsmu uz sava uzņēmuma mājaslapu.

Uzsākot projektu, sākumā tiek veikts pilns SEO tehniskais audits, kura laikā tiek noskaidrota pašreizējā mājaslapas situācija (on-page SEO, tehniskie aspekti, lapas ātrums, ārējie SEO faktori). Tālāk seko atslēgvārdu izpēte - uzņēmumam svarīgo atslēgvārdu ikmēneša meklējumu daudzums, to konkurence un maksa par klikšķi.



SEO optimizācijas komponentes



Būtībā SEO optimizācija iedalās divās daļās: on-site un off-site. On-site optimizācija ietver visas aktivitātes, kas tiek veiktas mājaslapā - lapas kodā un saturā. Iekšējās optimizācijas mērķis ir padarīt mājaslapas saturu pēc iespējas draudzīgāku meklētājsistēmām.

Off-site optimizācija ietver tās darbības, kas tiek veiktas ārpus mājaslapas - citās mājaslapās, medijos, blogos un sociālajos tīklos. Ārpus lapas optimizācijas mērķis ir no citiem kanāliem pārvirzīt lasītāju uz jūsu mājaslapu. SEO speciālistu uzdevumos ietilpst:

• Stratēģijas izveide;

• Atslēgvārdu analīze;

• Tirgus un konkurentu analīze;

• Ārējo un iekšējo saišu izveide;

• Satura papildināšana atbilstoši SEO pamatprasībām;

• Programmēšana un tehnisku uzlabojumu veikšana atbilstoši SEO pamatprasībām.

Visas augstākminētās darbības var veikt gan no nulles punkta, gan jau esošā mājaslapā. Vienīgais pakalpojums, ko parasti nepiedāvā SEO speciālisti, ir satura izveide.

Regulārs saturs - SEO atslēga

Veiksmīga SEO optimizācija nevar pastāvēt bez regulāra satura. Taču šī vairs nav tikai SEO speciālistu kompetence - ir nepieciešams piesaistīt rakstniecības resursus. Ja apjoms ir neliels, tad, iespējams, jūs paša spēkiem varēsiet tikt ar šo galā. Protams, pie nosacījuma, ja jums vispār interesē un padodas SEO tekstu rakstīšana.

Ja apjoms ir liels, tad bez kopīraitera palīdzības neiztikt. Atgādinām, ka SEO optimizācija paredz regulāra un autentiska satura ievietošanu, kas prasa lielus laika un zināšanu resursus. Visērtāk ir noalgot ārštata autoru vai sadarboties ar aģentūru, lai nodrošinātu uzticamu un regulāru darba izpildi.

Tehniskais atbalsts

Līdzīgi kā ar rakstīšanu, arī vairāki tehniskā audita punkti nav realizējami bez papildu resursu iesaistes - šajā gadījumā tas ir IT cilvēks. Piemēram, jūsu mājaslapā tehniskā audita procesā tikušas konstatētas kļūdainas iekšējās saites. SEO pakalpojumu piedāvājumos mēdz neiekļaut tehnisko izmaiņu ieviešanu, līdz ar to korektāk būtu piesaistīt IT speciālistu. Tātad tie jau sanāk divi ārpakalpojumi - kopīraitings un IT.

Lai nodrošinātu efektīvu SEO pakalpojumu darbību, nepieciešams padomāt par to, vai uzņēmumam turpmāk būs attiecīgi resursi, lai ieviestu attiecīgās izmaiņas pēc SEO audita un vai būs iespējams nodrošināt regulāru saturu. Jo SEO optimizācija nav vienreizējs pakalpojums - tas ir ilgstošu darbību kopums, kura rezultāts jūs redzēsiet ilgtermiņā.

Svarīgi! Papildus augstākminētajam, klāt vēl nāk speciālistu darba stundas par rezultātu monitoringu un ikmēneša atskaišu izveidi. Tas ir vesels process, kura nepieciešamība jums ir rūpīgi jāizvērtē. Un ja izlemsiet par labu SEO optimizācijas pakalpojumiem, tad silti iesakām doties pie pieredzējušiem speciālistiem. Lai izdodas!