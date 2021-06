Unikāls veids, kā ieraudzīt Latviju no augšas

Dzimšanas diena, kāzu jubileja, izlaidums – tie ir tikai daži no svētkiem, kuri ir tik nozīmīgi personas dzīvē, ka tā ir jāatzīmē ar atbilstoša vērienīguma dāvanu. Nereti tie tuvākie cilvēki ir tie, kuriem dāvanu izdomāt ir visgrūtāk. Parasti pastāv divas idejas – vai nu dāvināt ko dārgu, vēlams lietderīgu, vai arī ko vienkāršu, taču simbolisku un personīgu.

Taču ja nu ir tā, ka idejas tiešām trūkst, tad jāmeklē idejas internetā. Te talkā nāk interneta dāvanu servisi, kas palīdz ikvienam, kam nepieciešama palīdzība visvērtīgākās un atmiņā paliekošās dāvanas izvēlē. Viens no populārākajiem dāvanu portāliem – DavanuServiss.lv piedāvā plašu klāstu unikālu dāvanu gan aktīvas atpūtas, gan izklaides, gan romantikas cienītājiem.

Kad visa Latvija zied, laukus sedz dzeltens rapsis un meži izgreznoti visdažādākajos zaļās krāsas toņos, ir perfekts brīdis, lai uz to visu palūkotos no augšas. Pastāv vairāki veidi, kā uz Latvijas ainavām paraudzīties no augšas, taču visnesteidzīgākais, drošākais un interesantākais veids varētu būt lidojums ar gaisa balonu. DavanuServiss.lv iesaka tieši šobrīd, kad daudzus sagaida izlaidumi vai kāzu jubilejas, iepriecināt sev tuvos ar iespēju lidot ar gaisa balonu.

Gaisa balona lidojums var notikt dažādās vietās Latvijā ārpus Rīgas. DavanuServiss.lv piedāvājumā atradīsiet vairākus dažādus gaisa balona lidojumu piedāvājumus, tāpēc varēsiet veikt izvēli par labu tam, kas ir vai nu jums vistuvāk, vai arī var tikt apvienots ar kādu citu vietējā tūrisma maršrutu. Lidojumi ar gaisa balonu pieejami gan vienai personai, gan arī diviem.

Gaisa balona lidojuma cena sākas no 115 EUR, ja lidojums ir paredzēts vienai personai vai arī 260 EUR, ja lidojumā vēlaties doties divatā. Atšķirībā no citām lidojumu aktivitātēm, lidojumi ar gaisa balonu parasti notiek vismaz stundas garumā. Lidojuma ar gaisa balonu cena noteikti dos vislielāko vērtību cilvēkam, kuram patīk nesteidzīgi vērot ainavas.

Lidojumi ar gaisa balonu tiek organizēti dažādos laikos, tāpēc var noķert brīžus, kad virs zemes paceļas rīta migla, kā arī to, kā noriet vasaras vakara saule. Cilvēki pēc lidojuma ar gaisa balonu atsauksmēs norāda, ka tā ir neaizmirstama pieredze un citādi Latviju šādā veidā nevar ieraudzīt.