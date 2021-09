Ūdens attīrīšanas iekārtas pieejamas arī Latvijā

Vai varat iedomāties savu dzīvi bez ūdens? Ūdens ir dzīvības pamats un ikviena cilvēka eksistences nodrošinātājs. Tas ir vajadzīgs optimālai ķermeņa darbībai, drēbju mazgāšanai, pārtikas audzēšanai, dabas procesu norisei.

Latvijā varam lepoties ar plašiem ūdens resursiem un pieņemamu kvalitāti. Diemžēl reizēm dzīvoklī vai privātmājā pieejamais ūdens nav baudāms un rada problēmas santehnikai vai veļas mazgāšanai. Iemesli, kādēļ tas ir tā var būt dažādi, bet praktiski visos gadījumos var palīdzēt ūdens attīrīšanas iekārtas vai speciāli ūdens filtri.

Kā noteikt ūdens kvalitāti un piesārņojumu

Negaršīgs, duļķains, rūsains vai smirdīgs ūdens – šie ir galvenie iemesli, kādēļ cilvēki sāk meklēt, kā attīrīt ūdeni. Šādas ūdens kvalitātes problēmas mēs varam noteikt ar savām maņām un tas ir labi. Piemēram, rūsains ūdens (paaugstināts dzelzs daudzums) iekrāsos ūdeni brūnu un attiecīgi arī nokrāsos podu, izlietni, vannu vai drēbes. Santehniku var notīrīt, bet rūsainas drēbes izmazgāt būs problemātiski. Arī ūdens, kas ir dzidrs, taču garšo pēc puvušām olām būtiski samazinās dzīves kvalitāti un liks ātri meklēt risinājumus.

Labākais veids kā pārbaudīt ūdens tīrību ir sertificētā laboratorijā veiktas ūdens analīzes, kas noteiks tā ķīmisko sastāvu un novirzes no normas. Mūsdienās ūdens var būt piesārņots arī ar dažādiem smagajiem metāliem vai pesticīdiem, bet pēc garšas vai smaržas mēs to nejutīsim. Ūdens testēšana ir vienīgais veids, kā to noteikt.

Kā izvēlēties ūdens attīrīšanas iekārtas

Vispirms ir jāsaprot, kādā apjomā un cik regulāri nepieciešams attīrīt ūdeni un, protams, jāveic ūdens analīzes. Dzeramā ūdens filtri privātmājai, dzīvoklim, viesnīcai vai rūpnīcai – katram no tiem ir savs pielietojums un nosacījumi.

Daļa Latvijas iedzīvotāju izvēlas uzstādīt ūdens filtrus tikai virtuvē zem izlietnes, jo šo ūdeni izmanto lietošanai uzturā, savukārt saimnieciskām vajadzībām lieto neattīrītu ūdeni. Tā var darīt, taču ir jārēķinās ar sekām. Piemēram, pārlieku ciets ūdens rada papildus izmaksas drēbju mazgāšanā (jālieto vairāk veļas pulveris) un palielina elektrības patēriņu (aizkaļķo sildelementus). Vai tas atmaksājas? Katram jārēķina pašam.

Apzinīgi saimnieki, tomēr domā ilgtermiņā un aizvien biežāk izvēlas ūdens attīrīšanas iekārtas, kas atrisina ūdens piesārņojuma jautājumu pašā saknē. Viņi izvēlas stacionārus ūdens filtrus, kurus uzstāda vietā, kur sazarojas ūdensvads. Rezultātā tiek attīrīts pilnīgi viss mājā ienākošais ūdens un to var bez bažām jebkurām vajadzībām.



Kādu ūdens filtrēšanas veidu izvēlēties? Šobrīd ir pieejami dažādi ūdens filtri mājām vai ražošanai – atdzelžošanas, mīkstināšanas, speciāli 5-pakāpju “AquaWhite” filtri, reversās osmozes un citi. Ir izveidoti arī speciāli risinājumi birojam, ražošanai vai mājām. Tas nodrošina, ka attīrīt iespējams pat vispiesārņotāko ūdeni.

Ar ko sākt ūdens attīrīšanu?

Viss jaunais rada jautājums. Atbildes varat meklēt internetā, bet labāk uzreiz sazināties ar profesionāļiem. Uzņēmums “Water Filters Latvia” ir daļa no uzņēmumu grupas, kas Baltijā ir līderis ūdens attīrīšanas jomā.

Mūsu piedāvājumā ir ūdens attīrīšanas filtri un iekārtas visām vajadzībām, no dzīvokļa līdz rūpnīcai. Piezvaniet vai atrakstiet. Aizbrauksim uz jūsu objektu, paši paņemsim ūdens analīzes un atradīsim piemērotāko ūdens attīrīšanas veidu. Mūsu mājaslapa – WaterFilters.LV (Atbildam uz visiem jautājumiem par ūdens attīrīšanu.)