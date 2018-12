Tava bērna sapņu gulta

Bērni mēdz būt ļoti izvēlīgi. Pat tad, ja runājam par mēbelēm. Bērni negrib gulēt pusdienas laiku, un vakarā nevar aizmigt. Lai šīs problēmas, cerams, atrisinātu, bērnu gultas var iegādāties dažādās krāsās un formās. Gultu var pieskaņot interjeram, tieši tāpat kā krāsaino, jautro, moderno un praktisko gultas veļu, kas mudinās bērnu iet gulēt.

Gultu izmēri. Iespējams nopirkt dažādu izmēru bērnu gultas. Mēbele, kuras platums ir 40 līdz 80 cm, bet garums aptuveni 145 cm, būs paredzētas pavisam maziem bērniem. Taču ir arī platākas un garākas gultas, kuras būs piemērotas vecākiem bērniem, kuru vecums ir 7 līdz 12 gadi. Laba alternatīva ir arī bērnu divstāvu gultas. Tās ir ļoti drošas un telpā neaizņem pārāk daudz vietas. Uz gultas augšējo stāvu var nokļūt pa trepītēm, kas piestiprinātas pie gultas.

Bērnu gultas veļa – dizaina elements. Lai gulētiešanu padarītu nedaudz interesantāku, veikalos var iegādāties tekstilu, kas paredzēts maziem bērniem. Bērnu gultas veļa ir krāsaina, ar dažādiem zīmējumiem un grafikām. Šāds tekstils bērniem ļoti patīk. Un, ja šķiet ka bērnu istaba ir pārāk drūma vai vienkārša, gultas veļa kalpos kā interjera elements, kas atdzīvinās telpu.

Materiāli, no kā izgatavoto gultas. Bērnu gultas izgatavo no dažādiem materiāliem – lamināta, kokskaidu plātnēm un metāla. Bērnu gultas no koka materiāla cilvēkiem patīk arvien vairāk. Tās istabā ienes mazu daļiņu dabas. Lakota koka apdare ir maiga un izskatās mūsdienīgi. Koka gultas var iegādāties dažādās krāsās – zaļā, zilā, dzeltenā un jebkurā citā krāsā. Tas bērnu istabu padarīs daudz jautrāku.

Matrači bērnu gultai. Bērnu gultas ar matraci var nopirkt komplektā. Bet ja matraci nākas pirkt atsevišķi, tad jāizvēlas tas, kas bērnam būs ērtākais un veselīgākais. Laba izvēle ir matracis ar vatelīna un kokosa slāni. Tas būs stingrs, bet pietiekoši mīksts un vatelīns uzturēs siltumu. Bērnu gultas ar matraci, kaurā iestrādāta kokvilna, arī ir ļoti lieliska izvēle. Kokvilna ir dabīgs materiāls un nebūs kaitīgs bērnam. Ļoti bieži matračos, kādā no slāņiem, iestrādāts porolons. Tas ir mīksts un matracim piešķir mīkstumu, taču tās arī ir vienīgās pozitīvās porolona īpašības. Tas ļoti ātri kļūst nelīdzens. Tā kā tas ir sintētisks materiāls, tas liks bērnam justies ļoti karsti.

Bērnu gultas dažādās formās un dizainos. Var iegādāties dažādu krāsu un materiālu gultas. Bet ja tas jums šķiet garlaicīgi, tad bērnu gultas mašīnas veidolā būs kaut kas pavisam interesants, jauns un neredzēts! Tās visbiežāk izgatavotas no lamināta. Samontējot gultu, rezultātā iegūsiet rallija auto! Tas noteikti bērnam šķitīs interesanti. Tā kā tāda veida gulta paredzēta mazākiem bērniem, mēbelei visapkārt, precīzāk, ap matraci ir paaugstinājums, kas bērnam neļaus izkrist. Bērnu gultas un arī divstāvu gultas vari apskatīties un iegādāties sadaļā bērnu gultas.



Mēbeļu veikals

www.mebelesir.lv