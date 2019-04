Strādājat ārzemēs un domājat par atgriešanos? Tādā gadījumā nodokļu atgriešana jūs iepriecinās

Atgriešanās mājās vienmēr ir īpaša, savukārt tos, kas ārzemēs strādājuši, iepriecinās vēl viena lieta – finanšu dāvaniņa, kas pienākas tiem, kas ārzemēs strādājuši un maksājuši nodokļus. Tāpēc viss, kas nepieciešams, prasīt, lai tiktu atgriezts tas, kas jums pienākas. Kā tas ir iespējams?

Nodokļi, kurus iespējams atgriezt



Nodokļi var būt īpaši – vieni ir jāmaksā, citus iespējams atgriezt. Protams, atgriezt iespējams ne visus nodokļus, bet gan ienākumu nodokļu pārmaksas. Maksājot nodokļus tiek pieļautas visdažādākās kļūdas, tāpēc tiek samaksāts vairāk nekā vajadzīgs, savukārt darot to gadu no gada, nereti iekrājas pieklājīga summa. Atgriezt nodokļus var katrs, tomēr laika posms ir limitēts – tas var būt no 3 līdz 6 gadiem. Katrā valstī spēkā ir citādāka nodokļu sistēma, tāpēc laika posmi arī ir atšķirīgi. Piemēram, ja neesat atgriezuši nodokļus no ASV par pēdējiem 3 gadiem, pēc šī perioda nauda ceļo uz valsts budžetu un iespēju tos atgriezt vairs nav.

Lai kā arī nebūtu, vairākās situācijās iespējams atgriezt visus samaksātos nodokļus. Tas notiek gadījumos, kad nopelnītie līdzekļi nesasniedz konkrētajā valstī norādīto, ar nodokli neapliekamo ienākumu summu. Tāpēc tie, kas strādājuši sezonu darbus vai īslaicīgus darbus var atgriezt visus nodokļus.

Kā atgriezt nodokļus?



Reizēm nodokļu atgriešana ir neskaidra un rodas dažādas neparedzētas situācijas. Piemēram, izrādās, ka trūkst kāds no dokumentiem, nepareizi aizpildīta deklarācija, jums pazvanīja nodokļu inspektors, bet valodas barjeru dēļ nesaprotaties utml. Tāpēc vēloties izvairīties no šādām un līdzīgām neskaidrībām, varat veltīt laiku un pašrocīgi iepazīties un veikt šo procesu vai izvēlēties starpnieku uzņēmumus, kuriem nodokļu atmaksa ir to uzdevums numur viens. Speciālisti jūsu vietā parūpēsies par nodokļu atgriešanas etapiem - saņems nepieciešamos un trūkstošos dokumentus, aizpildīs deklarāciju un pavēstīs par citām procedūrām vai komunikāciju.

Nodokļu atgriešanas process ietver deklarāciju iesniegšanu ārzemju nodokļu institūcijās, finanšu gada beigās (katrā valstī šis termiņš ir atšķirīgs) vai beidzot darba attiecības un atstājot valsti. Nepieciešams parūpēties par vajadzīgajiem dokumentiem, piemēram, personu apliecinošu dokumentu kopijas, īpašas formas par nopelnītajiem līdzekļiem vai samaksātajiem nodokļiem (Lielbritānijā tā ir P45 un P60 forma, Vācijā – Lohnsteuerbescheinigung, Holandē – Jaaropgave utt.) vai pēdējās algas lapas un citi dokumenti.

Nepieciešamo dokumentu daudzums un to veids ir atkarīgs no konkrētajā valstī spēkā esošās nodokļu kārtības. Visu pareizi izdarot atliks tikai gaidīt nodokļu atmaksu, kas parasti aizņem no 3 līdz 6 mēnešiem. Tāpēc, ja strādājāt ārzemēs, nepalaidiet garām iespēju atgriežoties mājās saņemt dāvanu, jo nodokļi ne tikai ņem no jums, bet arī atgriež.