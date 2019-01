SIA Galangal plāno nodrošināt Kurzemes zemniekiem iespēju atbrīvoties no izlietotā iepakojuma

Videi draudzīga atbrīvošanās no salmu ruļļu plēves un minerālmēslu maisiem ir ļoti nopietna problēma zemniekiem, kuriem izlietotais iepakojums un plēve jāutilizē normatīvajiem aktiem atbilstošā kārtībā veidi saudzīgā veidā. Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums SIA Galangal¸ izveidojot plašu atkritumu savākšanas un šķirošanas laukumu Kandavas novada Priedītēs ir apņēmies nodrošināt, ka pilnīgi visiem Kurzemes un arī citu reģionu zemniekiem tiek dota iespēja likumīgi nodot izlietoto iepakojumu un salmu ruļļu plēvi, kā arī citus atkritumus, kuriem ir iespējama otrreizēja pārstrāde. Tāpat ikvienam iedzīvotājam tiks nodrošināta iespēja atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacijā nodot izlietoto iepakojumu.





Atbilstoši vides aizsardzības prasībām SIA Galangal izveidojis 1579 kvadrātmetru lielu atkritumu savākšanas un šķirošanas angāru Kandavas novada Priedītēs, kas spēs pieņemt līdz 38000 tonnām pārstrādājamo atkritumu. Pēc plastmasas atkritumu šķirošanas, atdalot balto plēvi no krāsainās un citiem atkritumiem, uzņēmums to sapresē un nodod tālāk plastmasas pārstrādes rūpnīcai, kas to pārstrādā plastmasas granulās, kuras tiek izmantotas plastmasas izstrādājumu – spaiņu, kannu, pudeļu, vingrošanas apļu, cauruļu, paklāju, dažādu detaļu utt. ražošanai. SIA Galagal sadarbojas ar plastmasas pārstrādes uzņēmumiem Latvijā, kā arī Lietuvā, Polijā, Igaunijā, Vācijā, Austrijā, Dānijā un citur. No Latvijas plastmasas granulas ceļo uz vairāk nekā 20 valstīm, tai skaitā arī uz Ķīnu.





Lai nodrošinātu maksimālu atkritumu apsaimniekošanas laukuma darbību uzņēmums iepērk augstas kvalitātes plastmasas iepakojuma atkritumus arī no Zviedrijas un citām valstīm, jo ar Latvijā radītajiem atkritumiem pārstrādes rūpnīcu jaudu nodrošināšanai nepietiek, turklāt ir arī pieprasījums no citām valstīm. Ievedot izlietotos plastmasas iepakojumu no ārzemēm, SIA Galangal veic to pārkraušanu, sašķirošanu, uzglabāšanu, attīrīšanu un presēšanu, lai pēc tam nogādātu pārstrādes rūpnīcā, radot reiz izlietotajam iepakojumam jaunu pievienoto vērtību.





SIA Galangal plāno tuvākajā laikā saņemt atļauju B kategorijas piesārņojošai, kas ļaus ievērojami palielināt apstrādājamo atkritumu apjomu.





SIA Galangal valdes priekšsēdētājs Roberts Redko: “Mūsu mērķis ir izlietotajam iepakojumam radīt jaunu pievienoto vērtību, videi draudzīgā veidā veicot tā apstrādi, lai tālāk plastmasas un citi izstrādājumi varētu sākt jaunu dzīves ciklu jau citā kvalitātē. No mūsu savāktajiem un ievestajiem atkritumiem pilnīgi nekas netiek nodots apglabāšanai atkritumu poligonos, bet viss tiek nodots tālākai pārstrādei. Tā kā importētajam izlietotajam iepakojumam pasaulē ir pieaugusi cena, mēs esam ieinteresēti maksimāli nodrošināt iespēju tam dot otru dzīves ciklu."





Atkritumu šķirošanas laukums Kandavas novada Priedītēs, pēc Atļaujas B kategorijas piesārņojošai darbībai pieņems plēvi, plastmasu, kartonu, stiklu un citus pārstrādājamos atkritums.