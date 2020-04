Sejas termālais ūdens – ādas komfortam, mitrināšanai un svaigumam

Sejas termālais ūdens ir mazāk pazīstams, bet tiešām efektīvs un noderīgs ādas kopšanas produkts, ko ir ieteicams izmēģināt ikvienai sievietei, lai izjustu tā sniegto komfortu. Termālais ūdens patiesībā ir universāls produkts, jo tā lietošana neaprobežojas tikai ar seju, to var izmantot visam ķermenim un ne tikai dāmas, bet visi ģimenes locekļi, jo termālais ūdens arī nomierinās sakairinātu autiņbiksīšu zonu, ādu pēc skūšanās vai sauļošanās. Tāpēc izsmidzināms termālais ūdens būs lielisks sabiedrotais ne tikai vasarā, bet arī jebkurā citā gadalaikā.

Termālais ūdens – ūdens ar pievienoto vērtību



Šo izsmidzināmo ūdeni dēvē par termālo tieši tāpēc, ka tas iegūts no termālajiem avotiem, kas atrodas dziļi zemē. Tas nodrošina, ka ūdens ir īpaši tīrs un satur daudz vērtīgu vielu, piemēram, jodu, fosforu, magniju, nātriju, bromu un citas vielas, kas stimulē ādas šūnu atjaunošanos, paaugstina ādas aizsargspējas. Regulāri izmantojot termālo ūdeni, āda kļūs mirdzošāka, veselīgāka, būs mitrināta un jutīsies komfortabli. Tomēr jāņem vērā, ka termālais ūdens arī visefektīvāk darbojas sazobē ar citiem ādas kopšanas un kosmētikas līdzekļiem, pastiprinot un atbalstot to iedarbību, palīdzot sasniegt acīmredzamu rezultātus.



Kā un kad vislabāk lietot termālo ūdeni



Termālā ūdens lietošana ir tiešām daudzveidīga. Lūk, vairāki ieteicamie termālā ūdens lietošanas veidi.



No rīta izsmidziniet uz sejas pirms kosmētikas uzklāšanas.

Atsvaidziniet seju jebkurā dienas laikā, izsmidzinot virs kosmētikas.

Apsmidziniet seju pēc pīlinga vai sejas tīrīšanas, lai mazinātu apsārtumu.

Atsvaidzinieties pēc fiziskām aktivitātēm un sauļošanās.

Nomieriniet ādu pēc skūšanās, depilācijas vai apdeguma saulē.

Izmantojiet sakairinātas ādas nomierināšanai.

Jāatceras, ka termālo ūdeni vislabāk izsmidzināt vismaz 30 cm attālumā no ādas, lai tas vienmērīgi nonāktu uz visām zonām.



Kur un kādu termālo ūdeni iegādāties



Vislabākā izvēle būs termālais ūdens, kas iepildīts hermētiskā metāla flakonā, jo tas ļauj labāk un ilgāk saglabāt šī ūdens vērtīgās īpašības. Termālie ūdeņi nopērkami aptiekās pie kosmētikas līdzekļiem, specializētos skaistumkopšanas produktu veikalos, kā arī varat tos meklēt veikalos, kur ir nopērkama kosmētika.

Tomēr ne visi kosmētikas zīmoli savā klāstā iekļāvuši šādu produktu. Tie pārsvarā ir dermokosmētikas ražotāji, kuri strādā ar dabiskām izejvielām un rada produktus, kas ir saudzīgi, efektīvi un piemēroti arī jutīgai ādai. Avene ir Francijā radīts dermokosmētikas zīmols, kura klāstā ir viens no iecienītākajiem termālajiem ūdeņiem. Avene termālais ūdens ir hipoalerģisks, tā sastāvā nav konservantu, kā arī tas paredzēts jutīgai ādai. Avene termālo ūdeni var izmantot pat maigajai zīdaiņa ādai. Avene termālajam ūdenim ir veikti daudzi klīniskie pētījumi, kas pierāda tā efektivitāti. Kā arī būtiski pieminēt, ka šis termālais ūdens no ieguves vietas uzreiz aizplūst uz ražotni, nesaskaroties ar dienas gaismu, pārvadāšanas traukiem vai ko citu, līdz ar to nav nekādas ārējās vide ietekmes uz produktu, kas varētu mazināt tā efektivitāti.

Izsmidzināmo sejas termālo ūdeni piedāvā arī tādi uzticami dermokosmētikas zīmoli kā Vichy un Esthederm. Arī šie produkti satur īpaši vērtīgas dabas vielas, piemēroti jutīgai ādai, nesatur konservantus, mākslīgās krāsvielas un aromātvielas.