Sarunas pirmajā randiņā – ko teikt?

Jūsu pirmais randiņš beidzot ir klāt! Datums ir noteikts, un tas atrodas tepat aiz stūra. Jūs zināt, kurp dodaties, un pat esat izvēlējies savu apģērbu. Liekas, ka viss ir kārtībā. Tad jūsu prāts sāk klejot un domāt par to, par ko jūs šajā datumā runāsiet…



Ir svarīgi izvēlēties pareizo pieeju. Protams, jūs vēlaties, lai viss ritētu labi, bet tajā pašā laikā ir daudz ko mācīties un uzzināt par otru cilvēku. Dažas lietas, kas jāpatur prātā, tuvojoties pirmajam randiņam: pirmkārt, nepārlieciet to. Domājot pārāk daudz, jums ir tendence izskatīt katru sīkumu un uztraukties par lietām, kuras ir nesvarīgas. Kad jūs to darāt, jūs kļūstat mazāk dabisks. Otrkārt, atcerieties izklaidēties. Pasakiet sev, ka tas ir piedzīvojums, un jums tas patiks. Ja jūs pārāk uztraucaties par perfekta iespaida radīšanu, jūs aizmirstat atpūsties un izklaidēties. Visbeidzot, sagatavošanās palīdzēs vairāk izbaudīt randiņu. Ja jūtaties vismaz daļēji pārliecināts, ka dodaties uz patīkamu randiņu, tas parasti novedīs pie labākas laika pavadīšanas. Kad esam pārliecināti, mēs jūtamies mierīgāki. Kad esam atviegloti, mums ir vairāk prieka. Tas mums noved pie jautrajām tēmām, par kurām runāt pirmajā randiņā.

Pirmkārt, atzīstiet, ka esat mazliet nervozs. Dariet to randiņa sākumā. Vairāk nekā iespējams, ka otra persona atzīs, ka ir arī mazliet nervoza. Tas palīdzēs mazināt spiedienu un radīs savstarpēju smieklu. Varat runāt arī par to, kur jūs uzaugāt vai kuru vietu jūs saucat par mājām. Tas lieliski der, lai uzzinātu, kur kāds ir dzimis un kur, viņuprāt, ir mājas. Daudzas reizes tās ir divas dažādas lietas. Turklāt tas palīdz jums saprast, kur kāds ir bijis savas dzīves laikā. Vai jums ir iecienīta vieta, kuru apmeklēt? Pārspriediet to. Dažiem cilvēkiem patīk pludmales, citiem – kalni. Citiem patīk katru gadu doties uz lielpilsētu, bet citiem patīk pārgājieni viņu iecienītajos mežos.

Ja esat drosmīgs, varat minēt to, kas ir šausmīgākais, ko tu jebkad esat izdarījis. Dažiem cilvēkiem tas nozīmē runu simtiem cilvēku priekšā. Īpaši drosmīgie no mums varētu būt izlēkuši no lidmašīnas, lai uzzinātu, ka viņiem tas patīk. Varat pārspriest arī to, kas jums liek smieties. Šis ir viens no maniem personīgajiem favorītiem. Nav nekā labāka, kā dzirdēt kādu pazīstamu cilvēku smejoties tādā veidā, ka pat jūs zināt, ka tas viņu tiešām aizkustina. Mums visiem ir lietas, kas liek smieties tā, ka sāk sāpēt vēders. Cita interesanta tēma ir tas, ko jūs vēlaties darīt, kad neesat darbā. Daudzi cilvēki teiks, ka viņiem patīk apmeklēt sporta zāli, un tas ir lieliski. Dzīvot veselīgu dzīvesveidu ir laba lieta. Parasti tur ir arī dažas citas lietas, kuras jums varētu būt kopīgas!